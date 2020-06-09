اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:01 م
خالد صلاح
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جهاز الإحصاء: 42.4% زيادة فى عدد العاملين الأجانب فى القطاع الحكومى 2019

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:30 م
جهاز الإحصاء: 42.4% زيادة فى عدد العاملين الأجانب فى القطاع الحكومى 2019 اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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سجل إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام 1388 أجنبي عام 2019، مقابل 975 أجنبي عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 42.4%، وذلك نتيجة لزيادة عدد المشاريع الاستثمارية بمصر.

ووفقا للنشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام عام 2019، تمثل الدول الأوروبية العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام عام 2019، حيث بلغ 824 أجنبي بنسبة 59.4%، تليها الدول الآسيوية "غير العربية"، بعدد 265 أجنبي بنسبة 19.1%، بينما تمثل الدول الإيقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ عددهم 27 أجنبي فقط بنسبة 1.9%.

وأضاف التقرير، أن العاملين الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي يمثلون العدد الأكبر، حيث بلغ 1001 أجنبي بنسبة 72.1%، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 234 أجنبي بنسبة 16.9%، بينما يمثل الأخصائيون "أصحاب المهن العلمية" العدد الأكبر، حيث بلغ 916 أجنبي بنسبة 66%، يليهم كبار المسؤولين والمديرون بعدد 307 أجنبي بنسبة 22.1%، يليها الفنيون ومساعدو الأخصائيين، حيث بلغ عددهم 125 أجنبي بنسبة 9% من إجمالي عدد الأجانب.

ويمثل العاملين الأجانب بالقطاع العام/ الأعمال العام العدد الأكبر، حيث بلغ عددهم 707 أجنبي بنسبة 50.9% "ومعظمهم يعملون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية"، يليهم العاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 521 أجنبي بنسبة 37.5% "معظمهم يعملون في الهيئة العامة للبترول وجامعة عين شمس".


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