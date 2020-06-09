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جنايات الإسكندرية تستمتع لشهود الإثبات فى قضية حصول رئيسة حى وسط على رشوة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:24 م
جنايات الإسكندرية تستمتع لشهود الإثبات فى قضية حصول رئيسة حى وسط على رشوة محكمة - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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استمعت  اليوم  هيئة محكمة جنايات الإسكندرية لشهود الإثبات في واقعة اتهام رئيس حي وسط الإسكندرية  ونائب عضو مجلس شعب وآخرين بتلقي رشوة لإنهاء بعض الأعمال بالمخالفة للقانون.

كان المستشار مسعد أبو سعدة رئيس المكتب الفني لمحاكم استئناف الإسكندرية قد أحال القضية للمحاكمة بعد توجيه الاتهام للمهندسة بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط وسمر إبراهيم الباحثة القانونية بالحي وآخرين بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر كذلك هدم عقارات دون وجه حق .

وقد أثبتت التحقيقات قيامهما باخذ مبلغ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون .

 كذلك تحصلهما على مبلغ 500 ألف جنية لادارج إحدى العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمه ،كذلك تحصلهما على مبلغ ٢ مليون جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات.

كذلك التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على 400 ألف جنيه لغض الطرف .

كذلك أثبتت التحقيقات اشتراك عضو مجلس النواب صلاح عيسى معهما في تسهيل حصولهما على رشوة من المقاولين واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص اراضٍ لمقابر استثمارية بمنطقة أبيس .

أما باقي المتهمين وعددهم ١٣ متهمًا جمعيهم قاموا بتقديم الرشوة لموظف عمومي لتسهيل امور مخالفة للقانون.

 

 


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