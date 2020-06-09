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"جدعنة الشراقوة" فريق إغاثة بقرية أنشاص الرمل لعلاج مرضى كورونا بالمنازل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:00 ص
"جدعنة الشراقوة" فريق إغاثة بقرية أنشاص الرمل لعلاج مرضى كورونا بالمنازل
الشرقية- فتحية الديب

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كل يوم يخرج أبناء محافظة الشرقية، بمواقف تدل على الكرم ورد الجميل لأهاليهم، ومساندة الدولة فى الأزمات، كون 10 من أبناء قرية أنشاص الرمل التابعة لمحافظة الشرقية، فريق تحت أطلق عليه" إغاثة أنشاص الرمل" تمكن الفريق من إغاثة 50 حالة من مصابى فيروس كورونا بالمنازل وتوفير المستلزمات الطبيبة لهم.

 

يقول" طارق الشافعي" من أبناء أنشاص الرمل، منسق عام الفريق، فى الفترة الأخيرة تزاديت أعداد الإصابة بفيروس كورونا بين أهالى أنشاص الرمل مابين إشتباه وإصابة، فقررنا يكون لنا دور وعدم ترك الأجهزة التنفيذية تعمل بمفردها، تجاوب معى عدد من أبناء القرية المخلصين.

 

وأضاف " الشافعي" قمنا بالاستعانة بالدكتور" أسامة نبوي" إستاذ صدر بجامعة الأزهر ومن أبناء القرية، لمتابعة الحالة المصابة بالمنازل، فضلا عن توفير المستلزمات الطبيبة للمرضى والاستعانة بمسعفين متخصصين بأجر يومى يدفع من تبرعات الأهالي، تمكنا من مساعدة 45 حالة مصابة بفيروس كورونا من المنازل، وفرنا 67 أسطوانة أكسجين للحالات التى تعانى من ضيق فى التنفس، فضلا وضع خطة لتنظيم العمل الفترة المقبلة بحيث نخف الضغط على المستشفيات العامة بالمحافظة.

 

وناشد " الشافعي" الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور " هشام مسعود" بالتجاوب معهم فى حدود اللوائح بالسماح لمستشفى خاص بالقرية بتحويلها إلى مستشفى عزل وخاصة أن مالكها مرحب بذلك وخاصة مع تزايد الحالات المشتبه فى إصابتها بالقرية.

 

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قرية انشاص الرمل

مركز بلبيس

مديرية الصحة

الدكتور هشام مسعود

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