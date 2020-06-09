اليوم السابع
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جامعة واشنطن تتوقع 145 ألف وفاة بفيروس كورونا فى أمريكا بحلول أغسطس

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:00 ص
جامعة واشنطن تتوقع 145 ألف وفاة بفيروس كورونا فى أمريكا بحلول أغسطس اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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توقع باحثون فى جامعة واشنطن، وفاة 145728 شخصا بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة بحلول أغسطس، ليرفعوا توقعاتهم بأكثر من خمسة آلاف وفاة فى غضون أيام قليلة.

و أظهر إحصاء لرويترز منذ يومين، أن الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطت 110 آلاف حالة حيث تثير الاحتجاجات في أنحاء البلاد ضد العنصرية مخاوف بخصوص عودة الفيروس للظهور مجددا.

وتوفي ألف أمريكي في المتوسط يوميا حتى الآن في يونيو ، بانخفاض عن ذروة ألفي شخص يوميا في أبريل، وفقا لإحصاء بيانات الولايات والمقاطعات حول وفيات كوفيد-19.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث إجمالي عدد المصابين بنحو مليوني حالة، وتليها البرازيل بنحو 672 ألف حالة ثم روسيا بحوالي 467 ألف حالة إصابة.

 

وأفاد تحليل لرويترز أن عدة ولايات في جنوب الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، حيث شهدت ولايات ألاباما وساوث كارولاينا وفرجينيا زيادة بنسبة 35 في المئة أو أكثر في حالات الإصابة الجديدة في الأسبوع الذي انتهى في 31 مايو أيار مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

 

 

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