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جامعة بنى سويف: ارتفاع مؤشرات النشر لـ597 بحث هذا العام بمعدل 113 بحث شهريا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:36 م
جامعة بنى سويف: ارتفاع مؤشرات النشر لـ597 بحث هذا العام بمعدل 113 بحث شهريا الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن نشر أساتذة الجامعة 597 بحث دولي خلال العام الجاري بمعدل 113 بحث شهريا، جاء ذلك خلال اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب والمستشار القانوني ومدير المركز واعضاء مجلس الإدارة.

وأكد رئيس الجامعة،فى بيان له أن مؤشر صعود النشر الدولي لأبحاث الجامعة مستمر في التقدم بشكل أفقي بنسب نمو مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة حيث كان عدد الابحاث المنشورة فى مجلات دولية فقط 45 بحث عام 2017 ، بينما وصل الى 59 بحث عام 2018 ، وسجل 72 بحث عام 2019 ثم استمر في الصعود ليصل الى 113 بحث فقط خلال النصف الأول من العام الجاري .

وفى سياق منفصل ناقش الاجتماع مقترح صرف مكافأة استثنائية للأبحاث المنشورة الخاصة بجائحة كورونا كوفيد 19، كما ناقش مقترح إضافة دورات جديدة لمركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس حول ربط البحوث بالصناعة وحقوق الملكية الفكرية والتوعية البيئية وتسويق منتجات البحث العلمي وتحديث النشر الدولي وكيفية كتابة خطة بحثية .  

 

 


 

 


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