توجيه اتهام بالاعتداء لضابط شرطة فى نيويورك دفع محتجة وطرحها أرضا

قال مكتب الادعاء في بروكلين اليوم الثلاثاء إن السلطات وجهت اتهاما جنائيا لضابط في شرطة مدينة نيويورك الأمريكية بشأن دفعه لمتظاهرة بقوة حتى سقطت على الأرض أثناء احتجاج على وحشية الشرطة.

وقال إريك جونزاليس ممثل ادعاء بروكلين إن الاتهامات الموجهة للضابط فنسنت داندريا البالغ من العمر 28 عاما شملت جنحة الاعتداء والتسبب في الأذى والتهديد إضافة للمضايقة.

ولم يتسن التوصل لمحام يمثل المتهم للتعليق.

وقد يكون اعتقال هذا الضابط هو أول واقعة من نوعها في مدينة نيويورك خلال أسبوعين من الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل جورج فلويد الأسود الأعزل وهو رهن احتجاز شرطة مدينة منيابوليس. وأثار موته احتجاجات مناهضة للعنصرية في أنحاء العالم.

واتهام الضابط متعلق بواقعة حدثت خلال احتجاج في وسط مدينة بروكلين في 29 مايو أيار بعد أربعة أيام من مقتل فلويد.

ويظهر تسجيل مصور بهاتف محمول الضابط وهو يدفع بقوة متظاهرة، مما أسقطها بعنف على الأرض، ويدعوها باسم مهين.