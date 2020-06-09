تواصل أعمال إنشاءات ميدان الرفاعى وسط العريش وحملة نظافة بمدينة نخل

شمال سيناء - محمد حسين

تتواصل فى ميدان الرفاعى وسط مدينة العريش، أعمال الإنشاءات الجديدة والتطوير، حيث أعلن مجلس مدينة العريش ، أنه فى إطار تطوير ميدان الرفاعى ، كلف ماجد محمد رئيس مركز ومدينة العريش ، أسامه جبارة رئيس الحى بمتابعة الأعمال داخل الميدان .

وأوضح رئيس مركز المدينة، أنه جارى رصف محيط وباركن ميدان الرفاعى ، إحدى مشروعات جهاز تعمير سيناء ، وتركيب شواكيش بالمنطقة المجاورة للميدان .

وكان أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، اليوم ، تقديم تسهيلات للحصول على موافقة استكمال الواجهات لتوصيل المرافق.

وأوضح البيان بناء على تعليمات ماجد محمد رئيس المدينة وفى إطار المساهمة فى تقديم الخدمة لأهالى العريش، وتسهيلا على من يرغب فى التقديم على مرفق المياه والكهرباء، ويرغب فى استكمال الواجهة يتقدم إلى رئاسة المجلس، للحصول على تصريح بذلك، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

كما أعلن مجلس المدينة الانتهاء من تنفيذ حملة نظافة مكبرة تحت إشراف رؤساء الأحياء بقطاع غرب المدينة شملت الأحياء المساعيد والزهور الصفا تحت اشراف المهندس ياسر سمرى والمهندس شحتة محمد من شركه النظافه .

وتفقد ماجد محمد رئيس مركز ومدينة العريش سير العمل بحى الساحل وتم خلالها متابعه كافه الأعمال التى تتطلبها المرحلة الحالية استعداد لفصل الصيف ، ووجه بحصر الاحتياجات التى تتطلبها عملية تطوير الكورنيش فى إطار استعدادات مدينة العريش لاستقبال فصل الصيف لعام 2020 .

كما أعلن مجلس مدينة العريش إنهاء مشكلة طفح صرف صحى بشارع الخدمه بجوار فندق قويدر بالتواصل مع مرفق المياه والصرف الصحى ، تم الدفع بمجموعة الإصلاح المتخصصين ومعهم المعدات اللازمة وقاموا بالاصلاح .

كما أعلن اليوم مجلس مدينة نخل بوسط سيناء ، عن انطلاق حملة جديدة للنظافة شملت شوارع المدينة وميادينها ، تحت اشراف ومتابعة رئيس المدينة .

تطوير ميدان الرفاعى بوسط العريش



تطوير ميدان الرفاعى بوسط العريش



تطوير ميدان الرفاعى بوسط العريش



تطوير ميدان الرفاعى بوسط العريش



تطوير ميدان الرفاعى بوسط العريش



حملة نظافة بمدينة نخل



حملة نظافة بمدينة نخل