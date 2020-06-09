اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:19 م
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تنفيذ 7128 حكم قضائى وتحرير 1911 مخالفة مرورية بالقليوبية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:46 م
تنفيذ 7128 حكم قضائى وتحرير 1911 مخالفة مرورية بالقليوبية ضبط متهمين - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 249 محكوما عليهم، و15أحكام جنائية، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية ، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 249محكوما عليهم بإجمالى7128 أحكام منفذة، 926 حكما جزئيًا، و198حكما مستأنفا، وتحصيل 66000 غرامة، وتحرير 98مخالفة .

كما تم شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات مرورية لقائدى سيارات ودراجات نارية، حيث تم تحرير 1911 مخالفة، و 765مخالفة انتظار خاطئ، و 232 تصالح فورى، وسحب 23 دراجة نارية وحجز 23دراجات، وتحصيل مبلغ 11600.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة العقيد أحمد سليم، تم ضبط 35 قضية تموينية، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و15قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5بمجال الغش التجارى ومصانع غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

 

 

 


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