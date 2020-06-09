تنفيذ وحدات تعقيم وتطهير لكافة البوابات الرئيسية بـ"أسيوط لتكرير البترول"

كتبت - مروة الغول

نفذت شركة أسيوط لتكرير البترول إحدي شركات قطاع البترول، بوابات تعقيم على كافة البوابات الرئيسية الخاصة بدخول العاملين والمقاولين وذلك استمرارا للإجراءات الإحترازية المتبعة بالشركة للوقاية من فيروس كورونا وإستغلالا لامكانيات الشركة ومواردها البشرية حيث تم تنفيذ تلك الوحدات بالجهود الذاتية.

واليوم أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن اتخإذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المواقع والمنشآت البترولية بما يتماشى مع خطط ورؤية الدولة لمواجهة والتصدى لانتشار فيروس كورونا، مع الحرص على عدم تأثيرها على العملية الإنتاجية فى كافة الأنشطة البترولية والتى تلعب دور حيوى واستراتيجى سواء فى دعم الاقتصاد الوطنى أو استدامة تلبية احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى ومن تلك الإجراءات ما يلي.

مع بداية ظهور فيروس كورونا، وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رسالة متلفزة إلى جميع العاملين بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية تم بثها من خلال الشبكة الداخلية الموحدة " إنترانت " وكذلك على شاشات العرض بكافة الشركات والمواقع، وحث الوزير خلالها العاملين بالقطاع على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة حفاظاً عليهم وعلى أسرهم .

• فى إطار المتابعة المستمرة على أرض الواقع قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه قيادات القطاع بزيارات ميدانية لعدد من المواقع البترولية للتأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وطمأنة العاملين وتقديم الدعم النفسى والتشديد على تنفيذ اشتراطات السلامة والأمن الصناعى .

• عقد الاجتماعات وأعمال الجمعيات العمومية لاعتماد نتائج أعمال الشركات بتقنية ألفيديو كونفرانس .

• خفض أعداد العاملين بكافة المقرات والمواقع البترولية وفقاً لقرارات مجلس الوزراء وبما لا يؤثر على العملية الإنتاجية مع الحرص على قياس درجات الحرارة لكافة العاملين عند دخولهم لمقار العمل والتزامهم بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعى ، واستبدال أجهزة البصمة للحضور والآنصراف للعاملين بالكروت الممغنطة، ووضع بوابات التعقييم على الأبواب الرئيسية ، مع التأكيد على توفير المطهرات وأدوات التعقيم فى كافة المكاتب.

• وفيما يتعلق بالعمل فى المواقع الإنتاجية يتم الاحتفاظ بالقوة البشرية اللازمة للعملية الإنتاجية فى الحقول البترولية والمواقع الإنتاجية ومتابعة الكشف الدورى عليهم من خلال الإدارات الطبية بهذه المواقع وتوفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة ، ولكل جهة تحديد الأعداد الضرورية واللازمة للتشغيل لضمان استمرارية العملية الإنتاجية.

• تم منح كافة العاملات التى ترعى أطفال حتى 12 عاماً والسيدات الحوامل وأيضاً العاملين المصابين بأمراض مزمنة أجازة استثنائية بأجر كامل .