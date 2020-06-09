تنشيط السياحة تضع الخطوط العريضة لحملة تسويقية دولية جديدة

كتبت آمال رسلان

عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، اجتماعا اليوم فى ضوء الإستعداد لإطلاق خطة العام المالى 2020- 2021.

من جانبه أشار المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض الجهود التي قامت بها الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار لتقليل تأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة لاستعادة الحركة السياحية بعد اعلان التوقيت المحدد لها من قبل مجلس الوزراء.

كما استعرض أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع البيانات والمعلومات المختلفة عن الأسواق السياحية العالمية وتحركات المنافسين، بالاضافة إلى مناقشة التوجهات الإستراتيجية للفترة القادمة طبقا لهذه المعلومات وأولويات العمل بالأسواق والأدوات المختلفة، سواء من خطة ترويج وتنشيط، على سبيل المثال الرحلات التعريفية والمعارض الدولية والإعلان في المجلات المهنية المتخصصة، بالإضافة للحملات الترويجية المشتركة.

من جانب آخر وضع اجتماع الهيئة الخطوط العريضة لحملة تسويقية دولية جديدة مكتملة الأركان من دراسات وأبحاث تسويقية، واستراتيجيات وخطط تنفيذية، وأعمال إنتاجية وإبداعية، وشراء مساحات إعلانية، علاقات عامة وإدارة أزمة وغيرها، وذلك أخذا في الإعتبار الظروف الحالية التي يمر بها العالم فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس أحمد يوسف أنه سيتم عمل تقرير مفصل عن الاجتماع وما إنتهى إليه إلى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.

هذا ومن الجدير بالذكر أن مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ، يضم في عضويته إثنا عشر عضوا، وهم رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية احمد الوصيف، وأربع رؤساء الغرف السياحية "الشركات، الفنادق، العاديات، المنشآت السياحية"، وممثلين من وزارات السياحة والآثار ، والطيران "رئيس سلطة الطيران المدنى"، والنقل "رئيس هيئة النقل النهري"، والثقافة، وثلاث خبراء سياحيين وتسويقيين.