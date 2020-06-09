اليوم السابع
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تموين بورسعيد يضبط لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية بمطعم شهير بحى الشرق

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:29 م
تموين بورسعيد يضبط لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية بمطعم شهير بحى الشرق لحوم غير صالحة - أرشيفية
بورسعيد - محمد فرج

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد ، برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية لفرض السيطرة على الأسواق، والتاكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية، والمنتجات التى تباع بالمحال التجارية .

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها مجدى الخضر وكيل المديرية ومحسن عباس مدير إدارة التجارة الداخلية، وصابر الليلى رئيس الحملة وابراهيم المياح وهانى شاكر وداليا العطوى من كبار مفتشى الرقابة التجارية.

وتم ضبط مطعم شهير بحى الشرق بحوزته 100 كيلو من اللحوم منتهية الصلاحية، والتى تطهى وتقدم كوجبات من "خلال خدمة التوصيل للمنازل الدليفرى"، وبفحص المضبوطات تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وفى حالة تحلل وتعفن وينبعث منها رائحة كريهة.

وقال مجدى الخضر "لليوم السابع"، إن المضبوطات منتهية الصلاحية، لها اضراراً بالغة على صحة المواطنين، منها التسمم بسبب الميكروبات والمواد السامة التى تُنتج بسبب فسادها وتضاعف عمل الميكروبات بها، حيث تكون ساكنة فى أثناء التبريد، وتنشط فجأة بعد انتهاء التبريد، وتلك البكتيريا هى التى تؤدى إلى تحلل البروتين وتتغذى عليه، مما ينتج عنه آثار غاية فى الخطورة على صحة الإنسان، حيث يؤدى إلى التهابات فى الكبد والكلى.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية والتحفظ على الكمية المضبوطة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى وقت سابق، أكد وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، خلال تصريحات صحفية بأنه لن يسمح لأى مواطن بالتواجد داخل ديوان المديرية والإدارات الفرعية ومراكز خدمة المواطنين وكذا أصحاب المخابز والبدالين التموينين وشركات الجمله ومراكز الخدمه والمواطنين بدون إرتداء الكمامة حفاظا على سلامة الجميع .

ولفت إلى أنه وجه جميع العاملين بديوان عام المديرية والإدارات الفرعية التابعة لها الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا من خلال إرتداء الكمامات داخل الديوان العام والإدارات الفرعي ، وعدم المصافحة والمعانقة.

وأكد أنه شدد على العاملين بترك مسافات كافية بين الأشخاص أثناء التعامل داخل ديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها لا تقل عن مترين للحفاظ على سلامة وامن المواطنين من فيروس.


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