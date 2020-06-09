تكليف مستشفيـات جامعة المنوفيـة بإستقبـال طـوارئ وحــوادث المحافظــة

ووجه البيان تحية إعزاز وتقدير لجميع الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات جامعة المنوفية على كل الجهود المبذولة و القيام بكافة المهام الملقاة على عاتقهم.

وأكد الييان أنه فى ظل هذه الأزمة مع بداية تشغيل مينى مستشفي معهد الكبد القومى لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة تم إستلام الأدوارالمخصصة للعزل بمعرفة إدارة المستشفيات الجامعية و بدء تشغيلها بالأطقم الطبية من كلية الطب و مستشفيات جامعة المنوفية، يقوم أبطال ومستشفيات جامعة المنوفية بإستقبال طوارئ المحافظة على مدار أيام الأسبوع و يسطرون ملحمة جديدة من العمل الجاد و الشاق يضاف إلى رصيدهم البطولي خلال هذه الفترة.