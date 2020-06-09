تكليف مستشفيـات جامعة المنوفيـة بإستقبـال طـوارئ وحــوادث المحافظــة

أصدرت إدارة الأزمات بمستشفيات جامعة المنوفية، بيان لها اليوم جاء نصه، أنه فـي إطـار التداعيـات المتلاحقـة التـى تمـر بهـا البـلاد و إنطلاقـاً مـن دورهـا الطبـى الرائـد والـدورالمجتمعـى فـي خدمـة جميـع مرضى محافظـة المنوفيـة التـى طالمـا تقـوم بـه دائمأاً و أبـداً، تـم تكليـف مستشفيـات جامعـة المنوفيـة مؤقتـاً بالعمـل لإستقبـال الطـوارئ و الحـوادث علـى مدار الأسبـوع للحـالات التــى تحتـاج إلــى الخدمـة الطبيـة الطارئـة.
ووجه البيان تحية إعزاز وتقدير لجميع الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات جامعة المنوفية على كل الجهود المبذولة و القيام بكافة المهام الملقاة على عاتقهم.
وأكد الييان أنه فى ظل هذه الأزمة مع بداية تشغيل مينى مستشفي معهد الكبد القومى لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة تم إستلام الأدوارالمخصصة للعزل بمعرفة إدارة المستشفيات الجامعية و بدء تشغيلها بالأطقم الطبية من كلية الطب و مستشفيات جامعة المنوفية، يقوم أبطال ومستشفيات جامعة المنوفية بإستقبال طوارئ المحافظة على مدار أيام الأسبوع و يسطرون ملحمة جديدة من العمل الجاد و الشاق يضاف إلى رصيدهم البطولي خلال هذه الفترة.
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