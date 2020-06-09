اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تكليف مستشفيـات جامعة المنوفيـة بإستقبـال طـوارئ وحــوادث المحافظــة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:52 م
تكليف مستشفيـات جامعة المنوفيـة بإستقبـال طـوارئ وحــوادث المحافظــة الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت إدارة الأزمات بمستشفيات جامعة المنوفية، بيان لها اليوم جاء نصه، أنه فـي إطـار التداعيـات المتلاحقـة التـى تمـر بهـا البـلاد و إنطلاقـاً مـن دورهـا الطبـى الرائـد والـدورالمجتمعـى فـي خدمـة جميـع مرضى محافظـة المنوفيـة التـى طالمـا تقـوم بـه دائمأاً و أبـداً، تـم تكليـف مستشفيـات جامعـة المنوفيـة مؤقتـاً بالعمـل لإستقبـال الطـوارئ و الحـوادث علـى مدار الأسبـوع للحـالات التــى تحتـاج إلــى الخدمـة الطبيـة الطارئـة.

ووجه البيان تحية إعزاز وتقدير لجميع الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات جامعة المنوفية على كل الجهود المبذولة و القيام بكافة المهام الملقاة على عاتقهم.

وأكد الييان أنه فى ظل هذه الأزمة مع بداية تشغيل مينى مستشفي معهد الكبد القومى لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة تم إستلام الأدوارالمخصصة للعزل بمعرفة إدارة المستشفيات الجامعية و بدء تشغيلها بالأطقم الطبية من كلية الطب و مستشفيات جامعة المنوفية، يقوم أبطال ومستشفيات جامعة المنوفية بإستقبال طوارئ المحافظة على مدار أيام الأسبوع و يسطرون ملحمة جديدة من العمل الجاد و الشاق يضاف إلى رصيدهم البطولي خلال هذه الفترة.

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

إدارة الأزمة جامعه المنوفيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة فى المستشفيات ويستمر لمدة 5 أيام

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

التضامن: انتظام صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

أمين أغلبية البرلمان لليوم السابع: قوانين الانتخابات استحقاق دستورى جاء بالتوافق والمعترك السياسى حولها منخفض.. المناقشات الساخنة بسبب القوائم.. وانتهاء مدة المجلس دون إصدار "الإدارة المحلية" سيكون سقطة دستورية

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع.. والعظمى تصل لـ39 درجة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-6-2020

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

الصحة: غير مصرح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا

ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

ننشر اسعار الشرائح الجديده للكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة