تقرير: 30 مليار دولار حجم سوق التأمين الزراعى بحلول 2022

كتب – حسام الشقويرى

يقدر حجم سوق التأمين الزراعي العالمي بأكثر من 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022، وقد أدى الطلب المتزايد على المحاصيل للاستهلاك البشري المباشر وكذلك العمليات الصناعية إلى نمو في الممارسات الحديثة الأخرى في الزراعة، و من المتوقع أن يشهد سوق التأمين الزراعي العالمي نموًا مثيرًا للإعجاب خلال السنوات القادمة بنسبة نمو سنوي مركب يبلغ %2.8، كما أدى تزايد حوادث الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم إلى زيادة عدد المزارعين الذين يختارون التأمين الزراعي لحماية محاصيلهم ومعداتهم وماشيتهم، وقد لوحظ تركيز خاص على تعزيز التأمين على المحاصيل في بعض البلدان الرائدة الموجهة نحو الزراعة بما في ذلك الهند والصين.

وبحسب تقرير للاتحاد المصرى للتأمين في نشرته الأسبوعية فقد ساهمت الزراعة في حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2017. وبصرف النظر عن تعزيز النمو الاقتصادي، فإن التنمية في قطاع الزراعة مهمة أيضًا بنفس القدر لنمو السكان الفقراء في جميع أنحاء العالم. وفقًا للبنك الدولي، تعد الزراعة مصدر الدخل لـ 65٪ من السكان الفقراء في العالم، وهكذا، أصبح الاستثمار الكبير في قطاع الزراعة على نفس القدر من الأهمية للدول النامية، وخاصة بالنسبة للاقتصادات القائمة على الزراعة.

و المخاطر التي تنطوي عليها الزراعة عالية للغاية حيث يعتمد العائد بشكل أساسي على الطقس، ويمكن أن يؤثر فشل المحاصيل بسبب الاختلافات الموسمية بشدة على المزارعين، وكذلك الأجزاء الأخرى الموجودة في سلسلة القيمة الزراعية، وتقلب الأسعار عامل مهم آخر يخلق بيئة غير مؤكدة وبها العديد من المخاطر، و قد تؤثر التغيرات في أسعار السلع الأساسية أو أسعار المدخلات على هامش الربح أو قد تتسبب في خسارة لقطاع الزراعة، وبسبب هذه العوامل، يتم الاستثمار بشكل متزايد في قطاع التأمين الزراعي بدعم كبير من الهيئات الحكومية والدولية.

وبدأ التأمين الزراعي بشكل أساسي للتأمين على الماشية للحماية من مخاطر نفوق الماشية، و كان التأمين على المحاصيل بسبب البرد بارزًا أيضًا في وقت سابق ، خاصة في الجزء الغربي من العالم الذي سرعان ما انتشر إلى اليابان وكندا وبلدان أخرى، والتأمين الزراعي منتشر في الاقتصادات المتقدمة في أمريكا الشمالية وأوروبا بسبب الدعم من مختلف الهيئات المعتمدة. تتيح الاقتصادات النامية فرصة كبيرة للنمو من خلال استثمارات كبيرة من قبل الهيئات المحلية لتوفير التأمين ضد المخاطر المحتملة للمحاصيل، بشكل عام .

وتتضمن منتجات تأمين المحاصيل القائمة على التعويض تأمين المحاصيل المسمى بالخطر او القائم على الخطر peril crop insurance ويغطى الخسائر الناجمة عن مخاطر محددة مثل البرد أو الحريق أو العاصفة الهوائية أو الصقيع أو مزيج من هذه المخاطر ، ويعتمد التعويض على درجة الضرر المادي المطبقة على مجموع المؤمن عليهم . تأمين البرد Hail هو المنتج الأكثر خطورة، وتعتبر هذه التغطية متاحة على نطاق واسع في أمريكا الشمالية وأوروبا والأرجنتين وجنوب إفريقيا وأستراليا.

و تأمين المحاصيل المتعددة المخاطر Multi-peril crop insurance (MPCI) : يغطي تأمين المحاصيل المتعددة المخاطر MPCI الخسائر الناجمة عن جميع المخاطر الطبيعية والمناخية والبيولوجية. تغطيات MPCI هي الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة والصين والبرازيل وبعض الدول الأوروبية والأفريقية، وتغطيات إيرادات المحاصيل Revenue crop covers : هي امتداد لتغطيات MPCI أو تغطيات إضافية وتستند إلى تقييم الغلة وأسعار المحاصيل، ويتم تعويض المزارعين عندما تقل الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المتوقعة بسبب انخفاض الغلة أو أسعار المحاصيل.

ومن المنتجات الشائعة جدًا في الولايات المتحدة، منتجات تأمين المحاصيل القائمة على مؤشر Index-based crop insurance products ويستند دفع التأمين على قياس المؤشر بالإضافة الى دفع التأمين على أساس محصول انتاجية المنطقة Area-yield insurance bases pay-out: يعتمد على النقص في العائد المحقق لمنطقة نسبة إلى العائد المتوقع، والذي يمكن أن يكون متوسط العائد التاريخي، ويمكن تعريف المنطقة على أنها مجموعة من القرى أو المناطق المتجانسة في إنتاج المحاصيل والغلة.

ومن الأنواع الأخرى أنواع أخرى من منتجات التأمين الزراعي تأمين الثروة الحيوانية Livestock insurance الماشية والدواجن ولاذى يقدم تغطية ضد الوفيات الناجمة عن الأمراض غير الوبائية والحرائق والمخاطر الطبيعية والحوادث، ويوفر تأمين تربية الأحياء المائية Aquaculture insurance تغطية لإنتاج الأسماك داخل وخارج البحر مقابل الخسائر الناجمة عن الأخطار الطبيعية أو الأمراض أو الحيوانات المفترسة، و يعوض التأمين على الغابات Forestry insurance أصحاب المزارع التجارية (مثل الصنوبر والأوكالبتوس) من خسائر الحرائق والعواصف مع مدفوعات المطالبات على أساس قيم الأخشاب المتفق عليها مسبقًا، يمكن أيضًا تضمين تكاليف مكافحة الحرائق وإعادة إنشاء مناطق الغابات.

ويوفر تأمين الصوبة الزراعية Greenhouse insurance لهياكل الصوبة تغطية ضد الأخطار الطبيعية ، والنباتات ضد الصقيع وتغطية حطام هياكل الدفيئة/الصوبة المتضررة ، والمعدات ضد تعطل الآلات أو الحريق ، بالإضافة إلى جوانب معينة خاصة بانقطاع الأعمال.