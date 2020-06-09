تفاصيل القبض على 4 متهمين بسرقة وتقطيع السيارات فى مركز ابوتيج

كتب عبده زكى - هيثم البدرى

ألقى رجال مباحث مركز أبوتيج بأسيوط، بقيادة الرائد محمد عطية، رئيس المباحث، القبض على 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في سرقة السيارات الملاكي ماركة بيجو وتقطيعها وبحوزتهم 4 سيارات مبلغ بسرقتها.

جاء ذلك بعدما أخطر الرائد محمد عطية لواء دكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد الراوى رئيس مباحث المديرية، باستقباله معلومات – أكدتها التحريات – تفيد بأن كل من "ا. ب.س" 43 سنة، ميكانيكى و"ا. ر. م" 44 سنة عامل،، سبق اتهامه في 13 قضية سرقة، و"هـ.س.ع" 35 سنة عامل، و"خ.ا. ع" 43 سنة عامل بتكوين عصابة لسرقة السيارات الملاكي وتقطيعها وبيعها في الأسواق.

اللواء منتصر عويضة أخطر اللواء اسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، فأمر بسرعة اتخاذ اللازم، وعقب تقنين الإجراءات قاد الرائد محمد عطية حملة ضمت من معاونية كلا من الرائد أحمد صلاح والرائد فادى سليمان والنقباء محمد أبو صغير ويوسف إبراهيم، وطارق عوض، ونور أبو الدور.

الحملة داهمت وكر اللصوص وألقت القبض عليهم وبحوزتهم 4 سيارات ملاكي مبلغ بسرقتها واقتاد ضباط المباحث المتهمين إلى ديوان مركز الشرطة حيث تحرر لهمالمحضر اللازم وإحالتهم إلى النيابة العامة التى باشرت معهم التحقيق وقررت حبسهم على ذمته.