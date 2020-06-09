"تعليم الدقهلية": مطهرات على اللجان و47732 يخضعون للامتحان والدخول من الساعة 8

الدقهلية - شريف الديب

عقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، والتى ستبدأ من 21 يونيو وحتى 21 يوليو.

وصرح وكيل تعليم الدقهلية فى بيان له، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 47732 طالبا وطالبة، 23056 طالبا وطالبة شعبة علمى علوم، و8178 طالبا وطالبة شعبة علمى رياضة، و16049 طالبا وطالبة شعبة أدبية، و449 دبلومة أمريكية. موزعين على 156 لجنة ( 152 لجنة أساسية عام - 4 لجان (لجنة بسجن جمصة ؛لجنة مكفوفين ؛لجنة مدرسة المتفوقين ؛ولجنة مستشفى الأورام).

وشدد عبد الرؤوف على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية وتطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات وتوفير مطهرات للطلاب حرصا على صحتهم وسلامتهم، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والأمن للطلاب، خلال فترة انعقاد الامتحانات فى ظل تداعيات فيروس كورونا، حضر الاجتماع مديرى عموم ديوان المديرية، ومديرى الإدارات بالديوان، ومديرى عموم الإدارات التعليمية.

واستعرض مدير مديرية التربية والتعليم أهم الإجراءات الاحترازية التى أعدتها المديرية استعدادا للامتحانات، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الموقف أولا بأول، مشيرا إلى أن الامتحانات ستبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحا وسيسمح بدخول الطلاب للمدرسة من الساعة الثامنة صباحا ولا يسمح بالدخول بعد الساعة التاسعة، كما يمنع تواجد أولياء أمور الطلاب فى المدارس ومحيطها، وسيتم تنظيم دخول الطلاب ومراعاة المسافات البينية وارتداء الكمامات الطبية.

كما تم تجهيز جميع اللجان بحيث يكون أقصى عدد داخل اللجنة لا يتعدى 14 طالبا وطالبة، وسيتم توفير تعقيم أمام المدارس وكواشف حرارية بالتنسيق مع الصحة، كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من تسليم أرقام الجلوس لجميع الطلبة بنطاق المحافظة مؤكدا على الانتهاء من تجهيز استراحات المغتربين المراقبين على الامتحانات. وعددها 34 استراحة.

وأضاف عبد الرؤوف بأنه تم التنسيق مع مديرية الأمن بشأن تأمين أعمال الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة على مدار 24 ساعة، وكذا التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتوفير المستلزمات الوقائية والتعقيم اللازم للطلاب والعاملين وكذا التنسيق مع مديرية التموين بشأن حجز حصة من الخبز للمنتدبين لأعمال المراقبة بكل إدارة تعليمية وتوفير مخزون استراتيجى بمحطات الوقود لتوفير الوقود اللازم للمركبات المخصصة لأعمال الامتحانات والتنسيق مع مديرية الكهرباء لعدم قطع الكهرباء حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب. وتناول الاجتماع الاستعدادات لامتحان الشهادة الإعدادية العامة والمهنية وصفوف النقل وكذلك الامتحان التكميلى.

وتم التنبيه على توحيد الصفحات لمديرية التربية والتعليم وبالإدارات التعليمية وتكون لكل إدارة تعليمية صفحة رسمية واحدة تحت إشراف العلاقات العامة وينشر بها كل مايخص الإدارة التعليمية.

وكذلك سرعة تشكيل اللجان اللازمة فى الأدارات التعليمية والمدارس لمتابعة وتنفيذ جميع القرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.