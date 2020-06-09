اليوم السابع
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تعرف على جهود الداخلية فى إزالة التعديات على أملاك الدولة والزراعات

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:37 م
تعرف على جهود الداخلية فى إزالة التعديات على أملاك الدولة والزراعات إزالة التعديات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات.

ونجحت مديرية أمن القليوبية في تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وآمنت مديرية أمن أسيوط  تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وآمنت مديرية أمن الجيزة تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

 

    

 


التعدياتأملاك الدولة

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