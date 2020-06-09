اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لمعاونى مجلس الدولة الجدد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:30 ص
تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لمعاونى مجلس الدولة الجدد مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، بالتهنئة للمندوبين المساعدين، بالقرارين الجمهوريين، رقمي 233، 238 لسنة 2020، من دفعتي 2014، 2015، متمنيين لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة، وطالب مجلس الدولة المندوبين المساعدين، بتقديم المستندات التالية:

 
عدد 5 صور شخصية، حديثة، (زي رسمي، خلفية بيضاء سادة) عدد 3 صور بطاقة الرقم القومي ( وجهان بحجمهما الطبيعي)، إقرار الذمة المالية من البريد، تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها، أصل شهادة بالموقف من التجنيد.
 
وحدد مجلس الدولة مواعيد التقديم على النحو التالي:
 
خريجي دفعة 2014 من يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو، حتى الأحد 14 يونيو الجاري، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، عدا الجمعة، 12 يونيو.
 
خريجي دفعة 2015، من يوم الإثنين15 يونيو، حتى يوم الثلاثاء، 23 يونيو الجاري، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، عدا الجمعة 19 يونيو.
 
وأهاب المجلس بالمندوبين المساعدين، تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة، بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع، وسرعة استكمال الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد حتى يتثني تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.
 

تعين

مندوب مساعد

مجلس الدولة

المستندات المطلوبة

اخبار المحاكم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البرلمان يوافق على تعديلات صندوق مصر السيادى فى مجموعها ويحيلها لمجلس الدولة

الأحد، 07 يونيو 2020 05:49 م

تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.. الإدارية العليا تقضى بعدم اختصاصها بنظر طعون التخطي في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.. وإحالة كل دعاوى الطلبات إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري

الخميس، 04 يونيو 2020 12:00 ص

مجلس الدولة يطمئن قضاته لاَداء رسالتهم المقدسة اَمنين .. ويصدر 8 قرارات هامة أبرزها يحظر على أعضائه تناول أى معلومات أو أخبار أو فحوصات فيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:55 م

مجلس الدولة يحظر مخاطبة أى جهة خارجه إلا من خلال إدارة المجلس ويأمر بغلق جروبات الأعضاء

الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ76 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ76 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

رئيس قطاع الطب العلاجى: نرسل العلاج لـ9 آلاف مشتبه إصابتهم بكورونا منزليا

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

مطار الأقصر يشهد أول رحلة بعودة 136 مصريا عالقا بالكويت.. صور

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

بوتين يشيد فى اتصال هاتفى بالسيسي بـ"إعلان القاهرة"..ويؤكد: يدفع العملية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 8-6-2020

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

8 بدائل طبيعية لـ الزنك هتلاقيها فى بيتك.. انفوجراف

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

سميح ساويرس: دمج صندوقى السياحة والآثار يدعم القطاعين ويعزز دورهما الاقتصادى

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

تشريعية مجلس النواب ترفض مقترح تقليل أعضاء البرلمان

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

محمد صلاح يتفوق على ميسى ورونالدو فى قائمة أغلى لاعبي العالم

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

رئيس مجلس النواب: فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مرضى كورونا مرعبة

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 أمام الجنيه المصرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة