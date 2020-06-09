تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لمعاونى مجلس الدولة الجدد

كتب أحمد عبد الهادى

تقدم مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، بالتهنئة للمندوبين المساعدين، بالقرارين الجمهوريين، رقمي 233، 238 لسنة 2020، من دفعتي 2014، 2015، متمنيين لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة، وطالب مجلس الدولة المندوبين المساعدين، بتقديم المستندات التالية:

عدد 5 صور شخصية، حديثة، (زي رسمي، خلفية بيضاء سادة) عدد 3 صور بطاقة الرقم القومي ( وجهان بحجمهما الطبيعي)، إقرار الذمة المالية من البريد، تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها، أصل شهادة بالموقف من التجنيد.

وحدد مجلس الدولة مواعيد التقديم على النحو التالي:

خريجي دفعة 2014 من يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو، حتى الأحد 14 يونيو الجاري، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، عدا الجمعة، 12 يونيو.

خريجي دفعة 2015، من يوم الإثنين15 يونيو، حتى يوم الثلاثاء، 23 يونيو الجاري، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، عدا الجمعة 19 يونيو.

وأهاب المجلس بالمندوبين المساعدين، تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة، بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع، وسرعة استكمال الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد حتى يتثني تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.