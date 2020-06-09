تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر .. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر ، استمرار أعمال رفع كفاءة المحزن بالمدينة ، حيث قام رئيس المدينة بجولة تفقدية على أعمال التطوير داخل المجزر بالمدينة ، لمتابعة ما تم تنفيذه والإجراءات الاحترازية والوقائية وإرتداء العمال للكمامات .

وأكد رئيس مدينة رأس غارب ، أنه جارى استكمال الأعمال الخارجية والداخلية وتركيب السيراميك بالمبانى الداخلية بالمجزر وأعمال عزل وتركيب السيراميك للاسطح، مضيفا أن تم الانتهاء من تجهيز أماكن خزانات المياه ، وكذلك تجهيز خزانات إطفاء الحريق وأعمال الخراسانات وتوسعة العنبر الكبير ليسع معدات الذبح الالية لجميع المراحل، مؤكدا بأنه تم الانتهاء من إنشاء احواض الترسيب طبقا للاشتراطات البيئية وكذلك تم الانتهاء من اعمال التوصيلات اكهربائية.

كما صرح رئيس المدينة بأن أعمال الذبح تتم بعنبر الاغنام لحين الانتهاء من أعمال التطوير التى تتم بالمجزر ، بهدف تحويله الى مجزر آلى للقضاء على الذبح خارج المجزر وسرعة وتسهيل أعمال الذبح اليومية لتفى باحتياجات المدينة بالإضافة إلى استيعاب أعداد الذبائح التى تتزايد فى المناسبات والاعياد وللحفاظ على الصحة العامة وتقديم لحوم صحية وأمنه.

كان تفقد اللواء ايهاب رأفت، رئيس مدينة راس غارب، شمال البحر الأحمر، عدد من المصالح الخدمية والحكومية بالمدينة ، للتأكيد على تنفيذ الاجراءات الاحترازية وارتداء الموظفين للكمامات، وكذا المواطنين متلقى الخدمة بالحفاظ على التباعد الاجتماعى وعلى المسافات الأمنة بينهم .

وقام رئيس المدينة بجولة تفقدية بمستودع أنابيب الغاز الصب بالمدينة للتأكد من تطبيق الإجراءات، مؤكدا على مسئولى المستودع بعدم دخول المواطنين إلا بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية، كما قام بجولة تفقدية سريعة على مكتب التأمينات الاجتماعية ومكتب بريد بترول غارب للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد.

اعمال التطوير بمجزر راس غارب

اعمال التطوير بمجزر راس غارب