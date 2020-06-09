تضامن الشرقية: تقديم مساعدات زواج بقيمة 35 ألف جنيه لـ5 فتيات يتيمات

أكد المحافظ، في بيان له، أن تلك المساعدات الخيرية من شأنها إدخال الفرحة على الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج متمنياً لهن حياة سعيدة مع أزواجهن وقال المحافظ أن هذه المرحلة تتطلب منا جميعا التكاتف والإتحاد ومد يد العون لكل من يحتاج إلي مساعدة للتغلب علي جائحه فيروس كورونا والعبور من تلك الأزمة بسلام .

من جانبه أوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي قيام المديريه بالتعاون مع جمعية الأورمان خلال الشهر الجاري بالإعداد لحفل لتقديم مساعدات زواج بقيمة 35 ألف جنيه لعدد خمس عرائس من الفتيات اليتيمات بتقديم شيكات لهن بواقع 7 آلاف جنية لكل عروسه لتخفيف أعباء مصاريف الزواج عن كاهلهن وليحيين حياه كريمة.

في سياق متصل ، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(5770) لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.