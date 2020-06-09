اليوم السابع
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تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السنغال وارتفاع الحصيلة لـ 4516

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:55 م
تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السنغال وارتفاع الحصيلة لـ 4516 فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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اعلنت وزارة الصحة فى السنغال، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالى الحالات المصابة إلى 4516، وكذلك تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالى الوفيات إلى 52 حالة، وووصلت حالات الشفاء إلى 2809، وذلك وفق مصادر إعلامية. 

وكانت وزارة الصحة السنغالية قد أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 99 اصابة جديدة فى السنغال بفيروس كورونا المستجد ليصل اجمالي الاصابات منذ الثاني مارس الى اربعة آلاف واربعمائة وسبعة وعشرون اصابة مؤكدة.

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7.2 ملايين حالة، إضافة إلى أكثر من 409 ألف حالة وفاة، وتخطت حالات الشفاء أكثر من 3.5 ملايين حالة حول العالم. 
 
يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تواصل الجهات المعنية فى أنحاء العالم جهودها المستمرة من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.

السنغال

فيروس كورونا

كورونا

اخبار فيروس كورونا

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