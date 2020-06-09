تسجيل 286 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

كتب أحمد عرفة

أعلن وزير الأعمال البريطاني، عن تسجيل 286 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة المتحدة إلى 40883، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق حذرت مجموعة علماء مستقلين، من أن نظام الاختبار والتتبع الذي تتبعه الحكومة "لا يصلح للغرض"، ولن تتعافى بريطانيا اقتصاديًا من أزمة كورونا ما لم يتم اتباع نهج جذري جديد في التعامل معها، وفقا للإندبندنت.

وقالت مجموعة "إنديبندج سيج" إنه سيكون من المستحيل في ظل النظام المركزي الذي قدمه مات هانكوك لتتبع وعزل الأشخاص المعرضين للخطر، القضاء على كورونا.

وقال التقرير إن الاختبار الفعال وبرنامج التتبع ضروري لاستعادة الاقتصاد والحياة الطبيعية وهو ما لايحدث الآن، كما حذر من أن المملكة المتحدة لا تزال في مرحلة "حرجة" من معركتها كورونا مع استمرار انتشار الوباء في بعض أنحاء البلاد.

وكان الأمر سيئا بشأن نظام الاختبار والتتبع والذي يتضمن مقاولين من القطاع الخاص يقدمون 25000 متتبعًا للتواصل مع المخالطين لاشخاص ثبتت اصابتهم ويخبرونهم أن يعزلوا في منازلهم.

وذكر التقرير أنه سيتم احتواء الفيروس فقط إذا تم تتبع 80 % أو أكثر من الأشخاص المصابين وعزلهم ، ومن الواضح أن هذا "لا يحدث" في المنهج المتبع الآن.