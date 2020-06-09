اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تسجيل 286 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:26 م
تسجيل 286 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا بريطانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الأعمال البريطاني، عن تسجيل 286 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة المتحدة إلى 40883، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق حذرت مجموعة علماء مستقلين، من أن نظام الاختبار والتتبع الذي تتبعه الحكومة "لا يصلح للغرض"، ولن تتعافى بريطانيا اقتصاديًا من أزمة كورونا ما لم يتم اتباع نهج جذري جديد في التعامل معها، وفقا للإندبندنت.

وقالت مجموعة "إنديبندج سيج" إنه سيكون من المستحيل في ظل النظام المركزي الذي قدمه مات هانكوك لتتبع وعزل الأشخاص المعرضين للخطر، القضاء على كورونا.

وقال التقرير إن الاختبار الفعال وبرنامج التتبع ضروري لاستعادة الاقتصاد والحياة الطبيعية وهو ما لايحدث الآن، كما حذر من أن المملكة المتحدة لا تزال في مرحلة "حرجة" من معركتها كورونا مع استمرار انتشار الوباء في بعض أنحاء البلاد.

وكان الأمر سيئا بشأن نظام الاختبار والتتبع والذي يتضمن مقاولين من القطاع الخاص يقدمون 25000 متتبعًا للتواصل مع المخالطين لاشخاص ثبتت اصابتهم ويخبرونهم أن يعزلوا في منازلهم.

وذكر التقرير أنه سيتم احتواء الفيروس فقط إذا تم تتبع 80 % أو أكثر من الأشخاص المصابين وعزلهم ، ومن الواضح أن هذا "لا يحدث" في المنهج المتبع الآن.

 

 

 

 


بريطانيا

كورونا

وفيات

ازمه كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قضية جديدة فى بريطانيا تتناول الفساد القطرى ورشاوى الدوحة لبنك باركليز

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:43 م

جونسون: نحتاج لفعل المزيد للقضاء على التمييز فى بريطانيا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:39 م

بريطانيا تراقب التجربة النيوزلندية لهزيمة كورونا واعتراف بفشل "نظام التتبع"

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:01 م

الصحف العالمية اليوم: إشادة إيطالية بدبلوماسية الرئيس السيسى لحل الأزمة فى ليبيا.. 22 ولاية أمريكية تشهد قفزات جديدة فى حالات الإصابة بكورونا.. مخاوف من هيمنة الاقتصاد على التعليم فى خطط إعادة الفتح فى بريطانيا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة