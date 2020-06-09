تسجيل 17 وفاة و 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السودان

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة السودانية ، في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الاثنين، عن تسجيل 185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 6427 حالة، في حين تم تسجيل 17 حالة وفاة، وتماثل 68 حالة للشفاء.

وأمس، أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة، منها 9 فى ولاية الخرطوم، فيما جرى شفاء 45 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - فى بيان عن التقرير الوبائى - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 132 إصابة فى الخرطوم، والإصابات الأخرى فى 4 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٥٨١ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى ٦٢٤٢ حالة، بينها ٣٧٢ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٠٥٩ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.