اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تسجيل 17 وفاة و 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السودان

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:16 م
تسجيل 17 وفاة و 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السودان كورونا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة السودانية ، في بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الاثنين، عن تسجيل 185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 6427 حالة، في حين تم تسجيل 17 حالة وفاة، وتماثل 68 حالة للشفاء.

وأمس، أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة، منها 9 فى ولاية الخرطوم، فيما جرى شفاء 45 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - فى بيان عن التقرير الوبائى - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 132 إصابة فى الخرطوم، والإصابات الأخرى فى 4 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٥٨١ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى ٦٢٤٢ حالة، بينها ٣٧٢ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٠٥٩ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السودان: فتح بلاغات جنائية جديدة لمواجهة البشير بتهمة تبديد أموال الدولة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:34 م

السودان: أطراف مفاوضات السلام تتفق على قضايا أسس الحكم والإدارة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:11 م

وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا يتفقون على مواصلة اجتماعاتهم بصورة يومية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:33 م

عبر الفيديو كونفرانس.. انطلاق مفاوضات سد النهضة الإثيوبى بين وزراء الرى من مصر والسودان وإثيوبيا.. و3 مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا يشاركون فى الاجتماع

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة