ترامب يهاجم وزير دفاعه السابق جيمس ماتيس: يوما ما سأحكى قصته الحقيقية

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجنرال جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكى السابق، ووصفه بأنه تقديره كان الأكثر مبالغة بين الأمريكيين، قائلا:"يوما سأحكى قصته الحقيقية الجيد والسيء منها".
وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ماتيس كان الجنرال الأكثر مبالغة في بلادنا، لقد تحدث كثيرًا ، لكنه لم يعيد جنودنا للوطن، لقد كان فظيعا! في يوم من الأيام سأخبر القصة الحقيقية عنه وعن الآخرين، الجيدة والسيئة منها!".
ترامب
وفى سياق آخر أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض سابقا لم يكن يعرف أنه يعتزم طرد جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي السابق، مشيرا إلى أن طرد جيمس ماتيس من البيت الأبيض لم يكن أمرا جيدا بالنسبة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا:"جون كيلي لم يكن يعرف أنني سأطرد جيمس ماتيس، ولم يكن لديه أي معرفة بطلبي عن خطاب الاستقالة. لماذا أخبره أنه لم يكن... المشكلة في طلب شخص ما منحك خطاب الاستقالة، الذي تقوم به كمجاملة لمساعدته على حفظ ماء الوجه، هو أنه من الصعب بعد ذلك القول أنك طردته.. لقد طردت جيمس ماتيس. لم يكن جيداً لأوباما الذي طرده أيضاً، ولم يكن جيداً لي!".
ونشر الرئيس الأمريكي صورا له مع أفراد الشرطة، معلقا عليها قائلا :"من الرائع أن أكون مع رجالنا ونساءنا الرائعين في الخدمة السرية.. ياله من عمل يقومون به".
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