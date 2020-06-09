ترامب يهاجم وزير دفاعه السابق جيمس ماتيس: يوما ما سأحكى قصته الحقيقية

ريهام عبد الله

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجنرال جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكى السابق، ووصفه بأنه تقديره كان الأكثر مبالغة بين الأمريكيين، قائلا:"يوما سأحكى قصته الحقيقية الجيد والسيء منها".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"ماتيس كان الجنرال الأكثر مبالغة في بلادنا، لقد تحدث كثيرًا ، لكنه لم يعيد جنودنا للوطن، لقد كان فظيعا! في يوم من الأيام سأخبر القصة الحقيقية عنه وعن الآخرين، الجيدة والسيئة منها!".



ترامب

وفى سياق آخر أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض سابقا لم يكن يعرف أنه يعتزم طرد جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي السابق، مشيرا إلى أن طرد جيمس ماتيس من البيت الأبيض لم يكن أمرا جيدا بالنسبة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.