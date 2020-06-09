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ترامب الابن يستمر فى السخرية من الديمقراطيين فى حال وصولهم لرئاسة أمريكا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:56 م
ترامب الابن يستمر فى السخرية من الديمقراطيين فى حال وصولهم لرئاسة أمريكا ترامب الابن
كتب آسر أحمد

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يواصل ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سخريته من الديمقراطيين حال وصولهم لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية في الانتخابات المقبلة.

ونشر ابن الرئيس الأمريكي كوميك للسخرية من موقف الديمقراطيين خلال تلك الفترة التى تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية من حالة فوضى وذعر بسبب الاحتجاجات التى سببها مقتل جورج فلويد صاحب الأصول الأفريقية على يد رجال الشرطة فى مدينة مينيابوليس.

 

 

وعلى سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى على قرار تعيين تشارلز براون كأول جنرال من أصل أفريقي لقيادة القوة الجوية بالباسفيك.

وأضاف ترامب: "يوم تاريخي لأمريكا.. متحمس للعمل بشكل أوثق مع الجنرال براون، وهو وطني ورائع". فى غضون ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخصيص 2.96 مليار دولار منح طارئة إلى المشردين والمعرضين للخطر ومن فقدوا وظائفهم أو المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر: "تخصص 2.96 مليار دولار على هيئة منح طارئة لدعم الأمريكيين المشردين والمعرضين للخطر، والذين يمكن أن يصبحوا بلا مأوى بسبب فقدان الوظيفة أووقف الأجور أو المرض بسبب فيروس كورونا COVID-19، نحن نعتني بالمواطنين الأكثر ضعفا في أمتنا".


ابن ترامب

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دونالد ترامب

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