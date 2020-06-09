اليوم السابع
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تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية..وعمومية "صادرات" ترفض اعتماد القوائم المالية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:50 ص
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية..وعمومية "صادرات" ترفض اعتماد القوائم المالية بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% خاسراً 6.33 نقطة ليصل إلى مستوى 7294.15 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.54% خاسراً 44.42 نقطة ليصل إلى مستوى 8187.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 107.4 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال.
 
وتراجع 11 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.80%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.32%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.21%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.4%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.05%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.525.
 
وارتفع 83 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 9.95%، ثم سهم "اكسا التعاونية" بنسبة 7.52%، ثم سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 4.96%، فيما تراجع 98 سهماً على رأسها سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 2.42%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 2.30%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 1.76%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 146.9 مليون ريال سعودي.
 
وفي سياق متصل أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات)، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثين (الاجتماع الثاني)، والتي عقدت أمس الاثنين، وجاءت نتائج الاجتماع، بعدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019، وعدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019، وعدم الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019، وعدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2019م.
 

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