اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:48 م
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تخفيف إجراءات العزل العام بموسكو رغم تفاقم أعداد الإصابات فى روسيا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:27 م
تخفيف إجراءات العزل العام بموسكو رغم تفاقم أعداد الإصابات فى روسيا كورونا فى روسيا - أرشيفية
رويترز

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بدأ سكان موسكو فى استئناف عاداتهم اليومية الطبيعية اليوم الثلاثاء بعد رفع اجراءات عزل عام فرضت لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد عقب أكثر من شهرين على الرغم من أن العاصمة الروسية ما زالت تسجل ما يفوق ألف حالة إصابة جديدة يوميا.

وأصبح بإمكان سكان موسكو البالغ عددهم 13 مليون نسمة الخروج في أي وقت واستخدام وسائل النقل العامة والتحرك في أنحاء المدينة في مركباتهم دون أي قيود أو تصاريح.

وأعلن سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو انتهاء الإجراءات يوم الاثنين وقال إن الجائحة تنحسر في المدينة وإنه سيبدأ في رفع القيود اليوم الثلاثاء على أن تنتهي كل الإجراءات بالكامل في وقت لاحق هذا الشهر.

واتهم منتقدون سوبيانين بالتسرع في تخفيف إجراءات العزل العام للسماح بعرض عسكري في الساحة الحمراء في العاصمة في وقت لاحق هذا الشهر وتصويت على مستوى البلاد في الأول من يوليو قد يسفر عن تمديد حكم فلاديمير بوتين حتى 2036.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إنه لا يعتقد أن قرار رفع إجراءات العزل العام في موسكو كان متسرعا لأن بعض القيود ستظل سارية حتى وقت لاحق من هذا الشهر.

وعزا سوبيانين قراره لتراجع عدد حالات الإصابة باستمرار في الأسابيع الماضية ولتراجع الضغوط على النظام الصحي ولسلوك سكان موسكو الذي يتسم بالمسؤولية.

وأعلنت السلطات اليوم الثلاثاء تسجيل 8595 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات بها إلى 485253 حالة إصابة وهو ثالث أعلى عدد في العالم. ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 6142 حالة وفاة.

وسجلت موسكو 1572 إصابة جديدة بكورونا اليوم الثلاثاء.

 

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كورونا فى روسيا

موسكو

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