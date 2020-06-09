اليوم السابع
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متفائلة وصابرة..

تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد حقنها بـ "بلازما المتعافين"

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:41 ص
تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد حقنها بـ "بلازما المتعافين" الفناة الكبيرة رجاء الجداوى
الإسماعيلية – السيد فلاح

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كشف مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، والتى تتواجد بالعناية المركزة بمستشفى أبو خليفة بالدور الأول، مؤكدًا أنها ما زالت داخل الرعاية، وحصلت على حقن البلازما، وما زالت على "جهازCPAP"، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين فى الدم 97، والضغط والنبض مستقريين، ولا يستطيع أى طبيب تحديد وقت خروجها من الرعاية حتى الآن.

وقضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، 16 يوم، داخل العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم 27 رمضان الماضى، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك.

وأكد المصدر الطبى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن التحسن أصبح واضح على الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، خاصة بالنسبة لتشبع الأكسجين لديها، 97، بالإضافة إلى العلامات الحيوية عليها، وعلى درجة وعى عالية، ومتفائلة وصابرة، مشيرًا إلى أنها يُطبق عليها بروتوكول العلاج الرسمي الخاص بوزارة الصحة المصرية مثلها مثل باقي المرضي، ولا يوجد أى تفرقة.

وتابع، فى انتظار تطور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى إلى الأفضل عقب حقنها بمصل البلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن الفريق الطبى لم يفكر فى إجراء مسحة طبية فى الوقت الحالى لها، لحين استقرار حالتها الصحية وخروجها من الرعاية.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.

كانت رجاء الجداوى قد دخلت العناية المركزة، فجر الثلاثاء الماضى، بعد شعورها بضيق فى التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة عن التنفس بشكل جيد، وكانت حالتها ليست خطرة، واحتاجت إلى "ماسك أكسجين"، ومساء الأربعاء الماضى، تم وضعها على "جهاز CPAP"، ولم تصل لمرحلة احتياجها لجهاز تنفس صناعى.


رجاء الجداوى

الحاله الصحيه لرجاء الجداوى

اخبار الفن

مستشفى العزل بالاسماعيليه

مستشفى ابو خليفه

الفنانه رجاء الجداوى

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