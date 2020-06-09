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تحذيرات أمريكية من استعجال ترامب الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:45 م
تحذيرات أمريكية من استعجال ترامب الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا ترامب
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع روسيا اليوم، أن فيليب راسل، مدير سابق لقيادة البحث والتطوير الطبي بالجيش الأمريكي، حذر من أمر كارثي في حال سرّعت الضغوط السياسية في عملية الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، معربا عن ثقته في أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لن تنصاع إلى السياسة، لكنه لم يستثنها من مثل هذا الاحتمال.

 

وأعرب مدير سابق لقيادة البحث والتطوير الطبي بالجيش الأمريكي، ، الحاصل على وسام جدارة الاستحقاق، وكان ساعد في تطوير لقاحات ضد الملاريا والتهاب الكبد A، عن الأمل في أن تقف إدارة الغذاء والدواء بسرعة وتطلب بيانات أمان كافية بأنها لن تتسبب في مقتل شخص ما.

 

واعرب الدكتور بول أوفيت أستاذ في جامعة بنسلفانيا، والذى طور فريقه لقاح ضد فيروس الروتا، ومستشار سابق للسياسة الصحية في البيت الأبيض في عهد الإدارة الأمريكية السابقة، عن تخوفه من الضغط السياسي في اتجاه الإسراع في إيجاد لقاح ضد الفيروس التاجي.

 

ولفت الدكتور بول أوفيت إلى إمكانية أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لقاح قبل أن يصبح جاهزا كجزء من مفاجأة أكتوبر للفوز بالانتخابات، .

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، أن الجهود المبذولة لتطوير اللقاح، التي أطلقت عليها إدارته اسم عملية "Warp Speed"، تسير بسرعة قياسية مكررا الكلمة الأخيرة 3 مرات.

 

وقال ترامب في 15 مايو بهذا الشأن: "قامت إدارتي بتجاوز جميع الإجراءات الرسمية لتحقيق أسرع تجربة تطوير لقاح لهذا الفيروس الجديد على الإطلاق"، مضيفا أن الباحثين المعنيين لم يقتربوا بهذه السرعة من قبل.

 

ويشترط  أن يحصل اللقاح على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قبل طرحه في الأسواق، ولكن بعد خضوعه لعمليات اختبار وتجريب صارمة على 3 مراحل.

 

 

 


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كوفيد 19

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