تجديد حبس نجل سعد الكتاتنى فى اتهامه بالتحريض على العنف 45 يوما

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشرربينى تجديد حبس ضياء محمد سعد الكتاتنى نجل القيادى الإخوانى سعد الكتاتنى وآخرين، لاتهامهم بالتحريض على العنف، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن، قد ألقت القبض ضياء محمد سعد الكتاتنى ، فى شهر سبتمبر من عام 2019، أمام إحدى صالة ألعاب رياضية فى مدينة 6 أكتوبر أثناء إعداده لتنظيم تظاهرة اخوانية، وتم اقتياد المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد تحرير محضر بالواقعة.

يواجه المتهمون وآخرين تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة.

يذكر أن القيادى الإخوانى محمد سعد الكتاتنى حصل على 3 أحكام قضائية منها حكما بالسجن المؤبد بقضية اقتحام الحدود، وحكما ثانى نهائى بات بالسجن 3 سنوات بقضية إهانة القضاء، وحكما ثالث بالسجن المؤبد بالتخابر مع حماس، وتم إلغاء الحكم ويعاد محاكمته من جديد.