اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس نجل سعد الكتاتنى فى اتهامه بالتحريض على العنف 45 يوما

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:09 م
تجديد حبس نجل سعد الكتاتنى فى اتهامه بالتحريض على العنف 45 يوما المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشرربينى تجديد حبس ضياء محمد سعد الكتاتنى نجل القيادى الإخوانى سعد الكتاتنى وآخرين، لاتهامهم بالتحريض على العنف، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة  الأمن، قد ألقت القبض ضياء محمد سعد الكتاتنى ، فى شهر سبتمبر من عام 2019، أمام إحدى صالة ألعاب رياضية فى مدينة 6 أكتوبر أثناء إعداده لتنظيم تظاهرة اخوانية، وتم اقتياد المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد تحرير محضر بالواقعة.

يواجه المتهمون وآخرين تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة.

يذكر أن القيادى الإخوانى محمد سعد الكتاتنى حصل على 3 أحكام قضائية منها حكما بالسجن المؤبد بقضية اقتحام الحدود، وحكما ثانى نهائى بات بالسجن 3 سنوات بقضية إهانة القضاء، وحكما ثالث بالسجن المؤبد بالتخابر مع حماس، وتم إلغاء الحكم ويعاد محاكمته من جديد.

 

 


تجديد حبس نجل الكتاتنى

سعد الكتاتنى

التظاهر

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة