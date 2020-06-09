اليوم السابع
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تايلاند تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ولا وفيات

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:25 ص
تايلاند تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ولا وفيات فريق طبى لمكافحة كورونا
بانكوك(رويترز)

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سجلت تايلاند اليوم الثلاثاء، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ولم تسجل أى وفيات ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض فى البلاد إلى 3121 حالة توفى منها 58، وقالت بانبرابا يونجتراكول المتحدثة باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 الحكومي إن الإصابتين الجديدتين هما لتايلانديين عائدين من السعودية وهولندا.

ولم تعلن تايلاند عن أي حالة عدوى محلية بالفيروس منذ 15 يوما وتماثل 2973 مريضا فيها للشفاء.

وكانت فضائية "يورونيوز"، عرضت فيديو يظهر كيف يساعد روبوت على شكل كلب سمي "كاي 9" على توفير معقم لليدين للأطفال والمتبضعين في مراكز تجارية في تايلاند في إجراءات لافتة للوقاية من كوفيد-19 فيما البلاد تخفف القيود المفروضة في هذا المجال.

وتستخدم تكنولوجيا الجيل الخامس للتحكم بالروبوت ما يؤمن له تفاعلا فوريا وسريعا مع الناس. ويجوب "كاي 9" وهو يحاكي تصرفات كلب في مركز "سنترال وورلد" التجاري في وسط بانكوك مستقطبا انتباه الأطفال الفضوليين المتحمسين للحصول على المعقم من عبوة مثبتة على ظهر الروبوت.

وقالت بيترا ساكتيديبانبوبان التي تعنى بالتسويق في إحدى شركات الاتصالات النقالة "يسهل الروبوت على الناس تعقيم أيديهم في إجراء وقائي في ظل انتشار كوفيد-19". وتأمل الشركة في نشر شبكة الجيل الخامس بشكل واسع للهواتف الذكية بحلول نهاية السنة الحالية.

وللروبوت "كاي 9" زملاء هم "روك" الذي يقيس حرارة الجسم و"ليزا" الذي يعنى بخدمة الزبائن. وأوضحت بترا لوكالة فرانس برس "يرى الناس أن كاي 9 لطيف جدا" مضيفة أن الشركة تأمل في أن تزول المخاوف من حلول الروبوتات مكان البشر. وأضافت "الروبوتات موجودة لمساعدة الناس وليس للحلول مكانهم".

إلا ان المتبضعة لاباسانان بوراناباتباكورن (29 عاما) لم تقتنع كثيرا بالروبوت. ورأت أن هيكل الروبوت "كاي 9" الآلي يثير "بعض الخوف" إلا أنها أقرت بأن توفيره لمعقم اليدين "فكرة جيدة". وبدأت تايلاند ترفع تدريجا القيود المفروضة على فتح المتاجر التي تتخذ إجراءات وقائية مثل فصل الزبائن في المطاعم أو وضع فواصل بلاستيكية في صالونات التدليك.


تايلاند

كورونا

فيروس كورونا

الصحه التايلانديه

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