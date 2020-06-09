اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بيزنس انسايدر: حساب ترامب يتصدر النتائج على تويتر حال البحث بكلمة "عنصرى"

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:49 م
بيزنس انسايدر: حساب ترامب يتصدر النتائج على تويتر حال البحث بكلمة "عنصرى" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب - أرشيفية
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لاحظ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن حساب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يتصدر نتائج البحث على الموقع الشهير عندما بحثوا عن مصطلح "عنصري" على منصة السوشيال ميديا، وقال أحد المغردين، "إذا تم ذكر الحساب غالبًا إلى جانب مصطلحات معينة، فيمكن أن تظهر معًا خوارزميًا كنتيجة أولى مقترحة"، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع "business insider".

ويقول التقرير، "قدم الرئيس منذ أكثر من أسبوع أمرًا تنفيذيًا لزيادة التنظيم الذى تواجهه شركات وسائل التواصل الاجتماعى، بما فى ذلك تويتر، بعد أن وضع علامة التحقق من الحقائق على تغريدة له، ووصفت لاحقا واحدة أخرى من تغريداته بأنها انتهاكًا لقواعد منصات التواصل الاجتماعى حول العنف، وعلى الرغم من حربه الكلامية المستمرة ضد تويتر، أرسل الرئيس 200 تغريدة يوم الجمعة، وهو أكبر عدد يستخدمه النظام الأساسى على الإطلاق فى يوم واحد".

EZ11j8aX0AEIkz4

 

وأضاف "لاحظ مستخدمو تويتر، يوم السبت، أنهم عندما بحثوا عن كلمة "عنصرى" على المنصة، قام تويتر بتوجيههم نحو حساب الرئيس دونالد ترامب"، وغرد توم وارين من The Verge  "أعلى نتيجة للعنصرى على "تويتر" هو رئيس الولايات المتحدة".

تمكن Business Insider من تكرار التجربة نفسها من خلال البحث عن مصطلحى "عنصرى" و"عنصرية"، وقال متحدث باسم "تويتر"، لـ Business Insider ، إن الرئيس مدرج بموجب هذه الشروط نتيجة خوارزمية الشركة، التى ينجم عنها سلوك المستخدم، وأضاف "إذا تم ذكر الحساب غالبًا إلى جانب مصطلحات معينة، فيمكن أن تظهر معًا خوارزميًا كتوصية".

 

ولفت تقرير "Insider"، إلى أن الأسابيع الماضية كانت قاسية بين الرئيس الأمريكى و"تويتر"، ففى 28 مايو، أصدر أمرًا تنفيذيًا فى محاولة لتنظيمه وشركات أخرى مثل إنستجرام وفيسبوك ويوتيوب، وجاء الأمر مباشرة بعد قرار الشركة بالتحقق من تغريداته، وتم إصداره قبل يوم من وضع علامة على واحدة أخرى من مشاركاته على أنها عنيفة.

EZ12YSCWsAsASQk

 

وتابع "وعلى الرغم المشاحنات، استمر الرئيس فى استخدام تويتر لنشر برنامجه وسط احتجاجات مستمرة على الصعيد الوطنى حول مقتل الشرطة لجورج فلويد، ويوم الجمعة، قام ترامب بتغريد أو إعادة تغريد 200 مشاركة بالضبط خلال اليوم - وهى أكبر عدد من المشاركات التى تم إجراؤها فى غضون 24 ساعة على الإطلاق، متجاوزًا 142 تغريدة أرسلها خلال يوم واحد خلال محاكمته فى مجلس الشيوخ".

 

فى جميع أنحاء إدارته، واجه الرئيس فى كثير من الأحيان ادعاءات بالعنصرية أو تسيد إيديولوجية التفوق الأبيض، على الرغم من أنه أنكرها وأكد من جديد أنه يعتقد أنه "أقل شخص عنصرى فى العالم"، وعندما سأل Yamiche Alcindor مراسل PBS ، ترامب فى مؤتمر صحفى يوم الجمعة، كيف خطط لمحاربة العنصرية فى الولايات المتحدة وسط الاحتجاجات المستمرة المحيطة بوفاة جورج فلويد، أشار ترامب إلى المكاسب الاقتصادية الأخيرة وسط جائحة COVID-19.

وقال الرئيس - حينها - "وبالمناسبة، ما حدث لبلدنا، وما تراه الآن - ما كان يحدث - هو أعظم شيء يمكن أن يحدث تجاه العلاقات العرقية، وتجاه المجتمع الأمريكى الأفريقى، والأمريكى الآسيوى، والمجتمع الأمريكى اللاتينى، وللنساء، ولكل شىء"، فيما لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب Business Insider للتعليق.

 


حساب ترامب على تويتر

دونالد ترامب

العنصرية فى امريكا

اضطهاد السود

الامريكيين من اصل افريقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يهاجم وزير دفاعه السابق جيمس ماتيس: يوما ما سأحكى قصته الحقيقية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:14 م

تحذيرات أمريكية من استعجال ترامب الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:45 م

سبايك لى: ترامب أسوأ رئيس فى تاريخ أمريكا وأصبح خطر على العالم أجمع

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:40 م

ترامب يشكك فى مشهد سقوط الرجل المسن: يمكن أن يكون فخا من "أنتيفا"

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 02:57 م

واشنطن بوست: ترامب يعود لنشاطه الانتخابى خلال أسابيع بعد توقف بسبب كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:42 م

مادونا تهاجم ترامب وتدعو لعدم التصويت لصالحه فى الانتخابات المقبلة.. فيديو

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:42 م

نيران الغضب تحاصر "الشرطة الأمريكية" وانقسام حول دعوات الإلغاء.. 200 ناشط ومسئول يوقعون عريضة مطالب مقدمة لـ"النواب".. ترامب يحذر من "وضع محزن" وبايدن يدعو لـ"إصلاح".. ونيويورك تايمز: مخصصاتها 100 مليار سنويا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:30 م

رئيس حزب الرابطة الإيطالى: ترامب طالب منذ البداية بالعدالة فى مقتل جورج فلويد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:49 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

18 رحلة طيران استثنائية لإعادة 3 آلاف عالق مصرى بقطر عبر عمان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة