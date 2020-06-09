بيزنس انسايدر: حساب ترامب يتصدر النتائج على تويتر حال البحث بكلمة "عنصرى"

كتب محمد رضا

لاحظ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن حساب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يتصدر نتائج البحث على الموقع الشهير عندما بحثوا عن مصطلح "عنصري" على منصة السوشيال ميديا، وقال أحد المغردين، "إذا تم ذكر الحساب غالبًا إلى جانب مصطلحات معينة، فيمكن أن تظهر معًا خوارزميًا كنتيجة أولى مقترحة"، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع "business insider".

ويقول التقرير، "قدم الرئيس منذ أكثر من أسبوع أمرًا تنفيذيًا لزيادة التنظيم الذى تواجهه شركات وسائل التواصل الاجتماعى، بما فى ذلك تويتر، بعد أن وضع علامة التحقق من الحقائق على تغريدة له، ووصفت لاحقا واحدة أخرى من تغريداته بأنها انتهاكًا لقواعد منصات التواصل الاجتماعى حول العنف، وعلى الرغم من حربه الكلامية المستمرة ضد تويتر، أرسل الرئيس 200 تغريدة يوم الجمعة، وهو أكبر عدد يستخدمه النظام الأساسى على الإطلاق فى يوم واحد".

وأضاف "لاحظ مستخدمو تويتر، يوم السبت، أنهم عندما بحثوا عن كلمة "عنصرى" على المنصة، قام تويتر بتوجيههم نحو حساب الرئيس دونالد ترامب"، وغرد توم وارين من The Verge "أعلى نتيجة للعنصرى على "تويتر" هو رئيس الولايات المتحدة".

تمكن Business Insider من تكرار التجربة نفسها من خلال البحث عن مصطلحى "عنصرى" و"عنصرية"، وقال متحدث باسم "تويتر"، لـ Business Insider ، إن الرئيس مدرج بموجب هذه الشروط نتيجة خوارزمية الشركة، التى ينجم عنها سلوك المستخدم، وأضاف "إذا تم ذكر الحساب غالبًا إلى جانب مصطلحات معينة، فيمكن أن تظهر معًا خوارزميًا كتوصية".

ولفت تقرير "Insider"، إلى أن الأسابيع الماضية كانت قاسية بين الرئيس الأمريكى و"تويتر"، ففى 28 مايو، أصدر أمرًا تنفيذيًا فى محاولة لتنظيمه وشركات أخرى مثل إنستجرام وفيسبوك ويوتيوب، وجاء الأمر مباشرة بعد قرار الشركة بالتحقق من تغريداته، وتم إصداره قبل يوم من وضع علامة على واحدة أخرى من مشاركاته على أنها عنيفة.

وتابع "وعلى الرغم المشاحنات، استمر الرئيس فى استخدام تويتر لنشر برنامجه وسط احتجاجات مستمرة على الصعيد الوطنى حول مقتل الشرطة لجورج فلويد، ويوم الجمعة، قام ترامب بتغريد أو إعادة تغريد 200 مشاركة بالضبط خلال اليوم - وهى أكبر عدد من المشاركات التى تم إجراؤها فى غضون 24 ساعة على الإطلاق، متجاوزًا 142 تغريدة أرسلها خلال يوم واحد خلال محاكمته فى مجلس الشيوخ".

فى جميع أنحاء إدارته، واجه الرئيس فى كثير من الأحيان ادعاءات بالعنصرية أو تسيد إيديولوجية التفوق الأبيض، على الرغم من أنه أنكرها وأكد من جديد أنه يعتقد أنه "أقل شخص عنصرى فى العالم"، وعندما سأل Yamiche Alcindor مراسل PBS ، ترامب فى مؤتمر صحفى يوم الجمعة، كيف خطط لمحاربة العنصرية فى الولايات المتحدة وسط الاحتجاجات المستمرة المحيطة بوفاة جورج فلويد، أشار ترامب إلى المكاسب الاقتصادية الأخيرة وسط جائحة COVID-19.

وقال الرئيس - حينها - "وبالمناسبة، ما حدث لبلدنا، وما تراه الآن - ما كان يحدث - هو أعظم شيء يمكن أن يحدث تجاه العلاقات العرقية، وتجاه المجتمع الأمريكى الأفريقى، والأمريكى الآسيوى، والمجتمع الأمريكى اللاتينى، وللنساء، ولكل شىء"، فيما لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب Business Insider للتعليق.