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بوريس جونسون: وفاة جورج فلويد أثارت مشاعر لا يمكن تجاهلها

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:08 ص
بوريس جونسون: وفاة جورج فلويد أثارت مشاعر لا يمكن تجاهلها بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
لندن (رويترز)

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قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إن وفاة جورج فلويد فى الولايات المتحدة أثارت مشاعر لا يمكن تجاهلها وعلى الحكومة البريطانية أن تفعل المزيد لمحاربة التحيز ضد السود والأقليات العرقية.

 

وأثارت وفاة فلويد مظاهرات فى مختلف أنحاء العالم احتجاجا على وحشية الشرطة. وشارك أكثر من 100 ألف شخص فى احتجاجات مناهضة للعنصرية فى بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

وقال جونسون فى بيان مصور على تويتر "نحن من نقود ومن نحكم لا يمكننا ببساطة تجاهل هذه المشاعر".

 

وأضاف أن بريطانيا خطت خطوات كبيرة فى معالجة العنصرية لكن يجب عليها أيضا "الاعتراف صراحة بأن هناك الكثير الذى يتعين القيام به للقضاء على التحيز وخلق الفرصة".

 

 


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