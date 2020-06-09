بلجيكى 103 أعوام يتجول حول حديقته لجمع تبرعات "أبحاث ‏كورونا"

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يمشي طبيب بلجيكي مسن يبلغ عمره 103 أعوام حول حديقته على مراحل كل يوم لجمع تبرعات لأبحاث فيروس كورونا المستجد مستوحيا الفكرة من رجل عمره 100 عام صار بطلا في بريطانيا بعد أن قطع مسافة كبيرة حول حديقته مستعينا بمشاية.

وبدأ البلجيكي ألفونس ليمبولز، وهو ممارس عام متقاعد، رحلته وطولها 32.2 كيلومتر قي بلدية روتسيلار شمال شرقي بروكسل في الأول من يونيو حزيران ويعتزم الانتهاء منها يوم 30 يونيو حزيران.

ويقطع ليمبولز كل يوم عشر مراحل مجموعها 145 مترا منها ثلاث مراحل قي الصباح ومثيلتها ظهرا وأربع مراحل في المساء. ومن أجل ألا ينسى المراحل التي يقطعها يلقي بعصا في وعاء لكل مرحلة.

وقال ليمبولز إن الفكرة واتته عندما رأى توم مور (100 عام) المحارب القديم الذي شارك في الحرب العالمية الثانية والذي ضرب المثل في بريطانيا عندما جمع ما يعادل أكثر من 40 مليون دولار للخدمة الصحية في بلاده بالسير حول حديقته.

وقال ليمبولز لرويترز "أولادي قالوا لي إنني يمكن ان أسير مثل توم مور على الأقل وزيادة على ذلك أنا 103 أعوام". وأضاف "حفيدتي كانت قد شاركت للتو في ماراثون، وعلى سبيل المزاح قلت: سأقوم بتنظيم ماراثون".

وجمع ليمبولز أكثر قليلا من 6000 يورو، كما تقول مارليز فاندربروجين من جامعة ليفين بعد أن قطع نحو ثلث المسافة.

ويتذكر ليمبولز إصابة الناس بالمرض خلال جائحة الإنفلونزا الإسبانية عامي 1957 و1958 لكنهم كانوا يتعافون أسرع من المصابين بفيروس كورونا المستجد في الشهور الماضية.

وقال "كطبيب تشعر بأنك ممتن لدورك في ذلك وهذا هو السبب في أنني سعيد الآن بأنني يمكن أن يكون بإمكاني الإسهام بشيء في مكافحة فيروس كورونا".