بـ53 مليون جنيه.. تعرف على مشروعات مياه شرب قاربت على الانتهاء بمركز سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج تنفيذ عددا من مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية بمركز ومدينة سوهاج، وذلك في مياه الشرب والتى قاربت على الإنتهاء ومن المتوقع أن يتم إفتتاحها قريبا بعد وصول نسبة التفيذ 99% بها.

"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات حول المشروعات التي يتم تنفيذها وقاربت على الإنتهاء حاليا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج والمموله من برنامج التنمية النحلية لصعيد مصر.

محطة رفع أولاد غريب والكوامل تقع على مساحة 280 متر مربع ، بطاقة تصميمية 38لتر/ثانية، بتكلفة إجمالية 12 مليون 811 ألف و650 جنيها، بنسبة إنجاز 99% في مقدمة تلك المشر وعات.

ومن بعدها تأتى محطة رفع الهجارسة على مساحة 660 متر مربع، بطاقة تصميمية 72لتر/ثانية، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون 556 ألف و750 جنيها، حيث وصلت نسبة الإنجاز بها 99%، لتخدم 14646 مواطن.

ومن منطلق تلك المشروعات سوف تشهد محافظة سوهاج طفرة تنموية خلال المرحلة القادمة في ظل اهتمام القيادة السياسية، ودعم الدولة لتنمية صعيد مصر، وهذا ما ظهر من خلال المشروعات وتقديم الخدمات التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وخدمة الشعب السوهاجي.