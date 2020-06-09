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بعد قليل.. وزير الكهرباء يعلن الأسعار الجديدة فى مؤتمر صحفى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:41 ص
بعد قليل.. وزير الكهرباء يعلن الأسعار الجديدة فى مؤتمر صحفى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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يعلن بعد قليل، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، خطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد لشرائح الكهرباء لعام 2020/2021 فى مؤتمر صحفى بمقر ديوان عام الوزارة.

وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم أيضا الإعلان عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، لافتا إلى أن الموتمر الصحفى سيضم جميع وسائل الإعلام المختلفة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق تطبيق الاسعار الجديدة لشراءح الكهرباء بدا من فاتورة اغسطس و التى تعبر عن استهلاك يوليو.

يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالى 2020/2019 ، التى تم تطبيقها يونيو الماضى كالآتي:

1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  30  قرش   )


2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  40 قرش     )


3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (  50 قرش  )


4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  82   قرش   )


5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   100 قرش   )


6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  ( 140  قرش

7- الشريحة السابعةمن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (   145 قرشًا).



جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.



 




 



 

أسعار الكهرباء 2020

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