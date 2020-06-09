اليوم السابع
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بسبب كورونا.. ارتفاع أعداد العاطلين في إسرائيل لـ 900 ألف شخص

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:47 م
بسبب كورونا.. ارتفاع أعداد العاطلين في إسرائيل لـ 900 ألف شخص كورونا
كتب- هاشم الفخراني

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كشفت بيانات شبه رسمية نشرتها صحيفة" معاريف" الإسرائيلية النقاب عن أن أنه على الرغم من عودة 300 ألف إسرائيلي إلى أعمالهم خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تخفيف الحكومة الإسرائيلية القيود التي فرضتها، نتيجة انتشار فيروس كورونا إلا أن هناك 900 ألف عاطل  ما زالوا ضمن البطالة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا العدد يشمل عاطلين ومجبورين على إجازات قسرية ، حيث تسببت أزمة فيروس كورونا بتعطل أكثر من مليون و200 ألف عامل في إسرائيل.

وبدأ إخراج العمال في إجازات في شهر مارس الماضي ، ولكن منذ أواسط الشهر الماضي بدأ عمال بالعودة إلى أماكن عملهم، إثر تخفيف الحكومة الإسرائيلية القيود التي فرضتها لمنع انتشار الفيروس، ولكن العديد من المرافق الاقتصادية في إسرائيل، ما زالت معطلة، وخاصة الفنادق.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، تسجيل نحو 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرفع الإجمالي إلى 18180 إصابة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها سجلت 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 17925حالة.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أن هناك 2523 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا من بينها 29 حالة خطيرة ، بينما توفت 298 حالة حتى الآن.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل حالتي وفاة و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية في اسرائيل إلى 17863 إصابة من بينهم 298 حالة وفاة.

وأظهرت الحصيلة المسائية الصادرة عن وزارة الصحة حول مٌستجدات كورونا، أن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 2474، في زيادة بلغت 67 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.


إسرائيل

تل أبيب

كورونا

فيروس كورونا

بطالة

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