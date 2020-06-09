اليوم السابع
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بر الصين الرئيسى يسجل 3 إصابات جديدة بكورونا و21 حالة بلا أعراض

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:59 ص
بر الصين الرئيسى يسجل 3 إصابات جديدة بكورونا و21 حالة بلا أعراض كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و21 حالة حاملة للمرض وبلا أعراض في بر الصين الرئيسي بنهاية يوم الاثنين.

وقالت اللجنة إن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج. وكانت اللجنة قد أعلنت قبل يوم عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين بلا أعراض.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 83043 في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.

ولا تحصي الصين حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض ضمن حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي ينقله الفيروس.

 


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اصابات كورونا

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