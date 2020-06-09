اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:51 م
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بريطانيا تلغى خططها لإعادة الدراسة بالمدارس الابتدائية يوليو المقبل

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 09:24 م
بريطانيا تلغى خططها لإعادة الدراسة بالمدارس الابتدائية يوليو المقبل مدارس بريطانيا
أ ش أ

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ألغت الحكومة البريطانية خططها لإعادة طلاب المدارس الابتدائية، بدءً من أول يوليو القادم.

وقال وزير التعليم البريطانى جافين وليامسون، اليوم الثلاثاء - حسبما أوردت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية - أن المدارس لن تستطيع استقبال الأطفال فى المرحلة الابتدائية لمدة شهر يبدأ فى يوليو المقبل، والذى كانت الحكومة البريطانية تخطط لها.


وكانت الحكومة البريطانية تخطط لإعادة باقى السنوات الدراسية لمدة 4 أسابيع قبل بداية الإجازة الصيفية، لكن المدرسين واتحادات المعلمين شنوا هجومًا عنيفًا ضد عودة المدارس، مشيرين إلى إنه من الصعب عودة الطلبة إلى المدارس بسبب سعة الفصول ونقص العاملين فى الوقت الذى يجب عليهم الالتزام بمتطلبات التباعد الاجتماعي.


مدارس

بريطانيا

جافين وليامسون

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