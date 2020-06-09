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برنامج مكافحة الفساد والشفافية بجامعة المنوفية يتابع أعماله لليوم الرابع

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:18 م
برنامج مكافحة الفساد والشفافية بجامعة المنوفية يتابع أعماله لليوم الرابع جانب من البرنامج
المنوفية - محمد فتحى

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تابع مركز الاستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية جدول أعماله لليوم الرابع حول مكافحة الفساد والشفافية وبرامج الأمن والسلامة.

 

وشمل برنامج الشفافية ومكافحة الفساد مناقشة الدور التشريعى والأجهزة القضائية فى مكافحة انتشار ظاهرة الفساد، وحاضر فيها المستشار السيد هنداوى نائب رئيس مجلس الدولة.

 

بالإضافة إلى برنامج المهارات الإدارية الحديثة لقادة المستوى الإشرافى وقياس كفاءة العاملين وإعداد التقارير، حاضر فيها الدكتور هيثم ميمون عباس أستاذ مساعد بكلية الصيدلة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

 

كما تناولت الفاعليات برنامج الأمن والسلامة وحماية بيئة العمل ومناقشة صحة العاملين والتحديات الجديدة فى جائحة الكورونا، حاضر فيها الدكتورة نيرة الخولى طبيب بيطرى مسئول ملف حماية البيئة بمستشفى معهد الكبد.

 

الفاعليات تتم برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أحمد عبد القوى المشرف العام على مركز الدراسات الإستراتيجية والدكتور أحمد صابر صقر المشرف على إدارة التدريب والدكتور محمد سعيد فرج المشرف على إدارة الاستشارات والبحوث وهدى عبد السلام المدير العام لمركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة وميرال الجاويش مدير إدارة التدريب.

 

 


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