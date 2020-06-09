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بايدن فى جنازة "فلويد": لا يمكن للولايات المتحدة تجاهل العنصرية مرة أخرى

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:47 م
بايدن فى جنازة "فلويد": لا يمكن للولايات المتحدة تجاهل العنصرية مرة أخرى جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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قال نائب الرئيس السابق جو بايدن ، عبر مقطع فيديو في جنازة جورج فلويد ، إنه في الوقت الحالي ، لا يمكن للولايات المتحدة "أن تتجاهل مرة أخرى عن العنصرية التي تلد روحنا".

 

قال بايدن إنه عندما تكون هناك عدالة لفلويد ، فإن الولايات المتحدة ستكون في طريقها إلى العدالة العرقية.

 

وقال بايدن: "لا يمكننا أن نتجاهل ذلك. يجب ألا نتجاهل ذلك. لا يمكننا أن نغادر هذه اللحظة معتقدين أنه يمكننا مرة أخرى غض الطرف عن العنصرية التي تلدغ في روحنا ، من الإساءات المنهجية التي لا تزال تعصف بالحياة الأمريكية.

ذكر بايدن بشكل خاص ابنة فلويد البالغة من العمر 6 سنوات ، جيانا.

 

"أعلم أن لديك الكثير من الأسئلة ، عزيزتي. لا يجب على أي طفل أن يطرح أسئلة كان على العديد من الأطفال السود طرحها لأجيال. لماذا؟ لماذا ذهب الأب؟" .

 

وكانت بدأت مراسم تأبين جورج فلويد، الرجل الأسود الأعزل الذى تسببت وفاته فى اندلاع مظاهرات عارمة فى الولايات المتحدة ودول مختلفة ضد عنصرية الشرطة، وذلك بعد وصول أسرته إلى كنيسة فاونتين أوف بريز فى هيوستن ، تكساس ، حيث سيتم دفنه.

ويقود مراسم الصلاة القس آل شاربتون. ويتلو المشيعون ترانيم لتكريم حياة فلويد التي انتهت أواخر الشهر الماضي بعد أن وضع ضابط شرطة مينيابوليس ركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق.

بعد الخدمة الخاصة ، من المتوقع أن يرافق موكب كبير من المشيعين النعش فلويد إلى مثواه الأخير إلى جانب والدته.

وارتدت أسرة جورج فلويد ملابس بيضاء عند دخولهم الكنيسة، وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية. 

بعد الخدمة ، سيتم اصطحاب جثة فلويد من قبل قسم شرطة هيوستن إلى حدائق هيوستن التذكارية في بيرلاند وسيتم نقله  في عربة تجرها الخيول.

 

 


جورج فلويد

تأبين جورج فلويد

جنازة جورج فلويد

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