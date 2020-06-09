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بابا الفاتيكان ينشئ صندوقا بمليون يورو لدعم المتأثرين من كورونا فى إيطاليا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:18 م
بابا الفاتيكان ينشئ صندوقا بمليون يورو لدعم المتأثرين من كورونا فى إيطاليا بابا الفاتيكان
كتبت رباب فتحى

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قالت وكالة الأنباء الكاثوليكية إن بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس بصفته أسقف روما أنشأ صندوقًا بمليون يورو (1.1 مليون دولار) لمساعدة الإيطاليين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب فيروس كورونا.

وفي رسالة بتاريخ 8 يونيو إلى الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، قال البابا فرنسيس: "هناك الكثير من الآباء والأمهات الذين يقاتلون بصعوبة ليتمكنوا من وضع الطعام على الطاولة لأطفالهم ولضمان وجود الحد الأدنى المطلوب من الاحتياجات. "

قال: "بصفتي أسقف روما، قررت أن أسّس في أبرشية صندوق "المسيح العامل الإلهي" لأذكر بكرامة العمل الإنسانى .

سيذهب مليون يورو إلى أبرشية المنظمة الخيرية في روما، كاريتاس، ويهدف إلى مساعدة أولئك الذين هم الأكثر تأثرًا اقتصاديا بسبب فيروس التاجي والتدابير المتخذة للسيطرة على انتشاره. وقال البابا، على وجه الخصوص، إن الصندوق مخصص لأولئك الذين يُرجح استبعادهم من مصادر الدعم المؤسسية.

قال البابا فرنسيس في رسالته إنه يريد أن تتصف عودة روما إلى "الوضع الطبيعي" بعد أن يتصف جائحة الفيروس التاجي بـ "عمل يجعلنا متحدين، وقبل كل شيء في مواجهة معاناة أولئك الأكثر تهميشًا"

وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان حذر الأحد الماضى، الإيطاليين من مغبة التخلي عن الحرص في مواجهة فيروس كورونا المستجد قبل الأوان مع تراجع معدلات الإصابة وحثهم على الالتزام بالإرشادات الحكومية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وألقى البابا عظته الأسبوعية على عدة مئات في ساحة القديس بطرس وتفاعل مع تصفيق الحضور عندما قال إن وجودهم اليوم، على الرغم من أنه أقل مما كان، يعد مؤشرًا على أن إيطاليا تخطت المرحلة الحرجة من الجائحة.

وقال في خروج عن النص المعد سلفًا للعظة "احذروا.. لا تعلنوا النصر قبل الأوان".

وتوفي زهاء 34 ألفا في إيطاليا بسبب الفيروس، في رابع أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

 

 


بابا الفاتيكان

البابا فرانسيس

كورونا

صندوق لدعم المتأثرين من كورونا

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