وذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية أن الحادثة وقعت في منجم شاباشاك للفحم في منطقة "دارا-إي-سوف" وهي منطقة رئيسة لتوفير الفحم.



وبحسب شرطة سمنجان، فقد وقع انفجار بأحد أنفاق المنجم قبيل انهياره.



وأشارت القناة إلى أنه تم إرسال فريق إنقاذ إلى المنطقة إلا أن حاكم منطقة "دارا-إي-سوف" سلطان علي سلطان صرح بأن الفريق لم يتمكن من إنقاذ أي من العاملين حتى الآن.