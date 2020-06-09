اليوم السابع
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انهيار التعليم فى تركيا تحت حكم أردوغان.. ومحلل: سياساته أدت لتراجع البلاد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:59 م
انهيار التعليم فى تركيا تحت حكم أردوغان.. ومحلل: سياساته أدت لتراجع البلاد الرئيس التركيى رجب طيب اردوغان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كتب المحلل التركي عمر كانزيز على موقع دوفار أن التعليم يعد أحد أكبر مشاكل تركيا، وأضاف أن في حال مواصلة نظام أردوغان اختزال التعليم باعتباره أحد الأدوات لتدعيم سياسة النظام الحاكم، فسوف تدمر كل حكومة جديدة ما فعلته الحكومة السابقة ثم تتبنى سياسة تعليمية وفقا لآرائها السياسية والأيديولوجية.

 

وبحسب موقع duvarenglish التركي، شدد الكاتب أن سياسات نظام أردوغان أدت إلى تراجع اجتماعي كبير في المجتمع التركي الذي أصبح يناقش اليوم ما إذا كانت الفتاة الصغيرة التي تبلغ من العمر 9 سنوات يجب أن تتزوج أم لا.

 

وفى سياق منفصل، قتل رجل تركى زوجته فى وسط الشارع فى وضح النهار، بعد حدوث مشادة بينهما فى أرناؤت كوى فى إسطنبول، ما يعد مؤشرا قويا على استمرار جرائم العنف ضد المرأة فى تركيا، وفقا لصحيفة ينى شفق التركية.

 

وسجلت جرائم العنف ضد المرأة تصاعداً مثيراً للقلق خلال العام الماضى، مع فقد أكثر من 300 امرأة حياتهن كضحايا للعنف.


تركيا

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التعليم فى تركيا

التعليم

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