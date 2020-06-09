اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:55 م
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انفجار عبوة ناسفة تحت عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية شمال سوريا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:58 م
انفجار عبوة ناسفة تحت عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية شمال سوريا انفجلر فى سوريا ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)

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انفجرت عبوة ناسفة اليوم الثلاثاء، تحت عربة تابعة للشرطة العسكرية الروسية فى عين العرب شمال سوريا، وذكر المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

يذكر أن فى مايو الماضى، منعت الشرطة العسكرية الروسية دورية تابعة لقوات الجيش الأمريكي ترافقها سيارات من نوع "بيك آب"، تابعة لتنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي، من الدخول إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية قطعت طريق القامشلي – القحطانية – الرميلان عند قرية التنورية (10 كم شرقي مدينة القامشلي شمالي محافظ الحسكة) للمرة الأولى، حيث منعت دورية تابعة للقوات الأمريكية من الدخول إلى مدينة القامشلي عبر مدخلها الشرقي لعدة ساعات.

وأضافت أن أكثر من 8 مدرعات روسية وأثناء عودتها من دورية معتادة في بلدة القحطانية الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد"، اعترضت رتل الدورية الأمريكية ومنعته من الدخول إلى القامشلي لعدة ساعات، وذلك رداً منها على اعتراض مدرعات أمريكية للمدرعات الروسية في بلدة القحطانية.

 


سوريا

الشرطه الروسيه

الشرطه العسكريه الروسيه

عين العرب

انفجار فى سوريا

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