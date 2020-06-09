اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:47 م
خالد صلاح
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اليونان وإيطاليا ستوقعان اتفاقا حول الحدود البحرية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:10 م
اليونان وإيطاليا ستوقعان اتفاقا حول الحدود البحرية مصنع غاز - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الخارجية اليونانية إن اليونان وإيطاليا ستوقعان اتفاقا يتعلق بالحدود البحرية خلال زيارة وزير الخارجية الإيطالي لأثينا اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد توتر على مدى أشهر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب نزاعات على الموارد الطبيعية، وثارت أزمة دبلوماسية معقدة بين تركيا واليونان وقبرص.

ولم تُتح بعد تفاصيل عن الاتفاق.

ومن المتوقع أن يصدر بيان مشترك بعد الاجتماع الذي سيضم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره اليوناني نيكوس دندياس.

وناقش الوزيران في اجتماع جمعهما في روما في فبراير سبل التعاون في قطاع الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

والبلدان شريكان بالفعل في مشروع خط أنابيب الغاز إيست-ميد المزمع أن ينقل عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من حقول بحرية في شرق المتوسط إلى اليونان وإيطاليا ودول أوروبية أخرى جنوب شرق القارة.

 


اليونان

ايطاليا

تركيا

الحدود البحرية

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