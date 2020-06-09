اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن: عمليات قصف واستهداف حوثى للمناطق السكنية فى الحديدة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:54 م
اليمن: عمليات قصف واستهداف حوثى للمناطق السكنية فى الحديدة قصف - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قصف متجدد واستهداف بالأسلحة المختلفة، شنته ميليشيات الحوثى الانقلابية، اليوم /الثلاثاء/، على عدد من المناطق السكنية فى محافظة الحديدة، غربى اليمن، ضمن خروقاتها اليومية والمستمرة للهدنة الأممية.

وأفاد الإعلام العسكرى للقوات المشتركة فى الساحل الغربى اليمنى - حسبما نقلت قناة العربية الإخبارية - أن ميليشيات الحوثى أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة، صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين فى منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.


ونقل عن مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12.7 وعيار 14.5 ومعدل البيكا، صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين فى المنطقة.


وبحسب المصادر، فإن الاستهداف كان بشكل هستيرى وعشوائى وتسبب بتعطيل أعمال المزارعين فى الأراضى الزراعية نتيجة الخوف والهلع.


كما كثفت الميليشيات الحوثية عمليات الاستهداف والقنص على الأحياء السكنية فى مديرية حيس جنوب الحديدة.
وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية المتمركزة فى منطقة الحمينية غرب حيس، قامت باستهداف وقنص المدنيين فى الأحياء السكنية فى منطقة بيت مغاري.


وقالت المصادر، إن حالة من الخوف والهلع سادت أوساط الأهالي، كما أنهم يعانون من صعوبة التنقل بين الأحياء فى المديرية نتيجة استمرار الحوثيين فى استهدافهم بشكل متعمد.


وتواصل ميليشيات الحوثى المدعومة إيرانيَّاً، مسلسل جرائمها الوحشية بحق أبناء محافظة الحديدة مخلفة آلاف القتلى والجرحى منذ بدء سريان الهدنة الأممية فى ديسمبر 2018.


قصف

اليمن

الحوثيين

أخبار اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

حصاد الوزارات.. وزير الكهرباء: 19.1% نسبة الزيادة فى أسعار الكهرباء الجديدة 2020

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 240 درجة

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال لمواليد من يناير 2016 وحتى مارس 2018

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: دعوة أثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة جاءت متأخرة

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبلة.. فيديو

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة فى علاج مصابى كورونا

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

س و ج .. هل تنجح محطات تحلية مياه البحر فى تحقيق الأمن المائى لمصر ؟ .. 50 مليار جنيه خطة الحكومة للتنفيذ حتى عام 2052.. والدولة تستهدف إنتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا.. وهذه تكلفة المحطة الواحدة

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجارى والتطبيق يوليو المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة