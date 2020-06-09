الوحدة المحلية لطابا في جنوب سيناء تطالب المتقدمين للتقنين بتحديث ملفاتهم

جنوب سيناء - محمد حسين ـ فايزه مرسال

طالبت اليوم الوحدة المحلية لمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين، بسرعة تحديث ملفاتهم.

وجاء فى بيان للوحدة المحلية لمدينة طابا: "تعلن الوحدة المحلية لمدينة طابا، التنبيه الهام للمواطنين مقدمى ملفات التقنين، فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، سرعة استكمال المستندات اللازمة بملف التقنين أو تحديثها خلال أسبوع من تاريخه".

وتابع البيان "أنه فى حالة عدم استكمال المستندات أو تحديثها يعتبر الطلب كأن لم يكن ولايحق المطالبة يتقنين وضعه نهائيا".

وسبق ناشدت الوحدة المحلية لمركز و مدينة رأس سدر بجنوب سيناء المواطنين المطالبين بسداد مستحقات مالية ( اقساط اراضى ، اقساط تمليك وحدات سكنية ، حق انتفاع ، إيجارات محلات ، ايجار وحدات ، عقود مشاريع.

وجاء فى بيان للوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر، انه على من عليهم مستحقات مالية سرعة التوجه لقسم الايرادات بمجلس مدينة رأس سدر، وذلك لسداد المستحقات المتاخرة حتى لاتتخذ ضدهم الإجراءات القانونية .

واشار البيان الاجراءات القانونية تتضمن الحجز على الممتلكات ، وتفعيل الشرط الفاسخ الصريح بالعقد لإسترداد حقوق الدولة.

ونبهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر ان هذا الاخطار نهائى لكل المتقاعسين عن سداد المستحقات.

كما اهابت الوحدة المحلية لمركز و مدينة رأس سدر بالمواطنين مقدمى طلبات التقنين للأراضى الزراعية فى ضوء قرار السيد رئيس الوزراء رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٧ ، بسرعة استكمال و تحديث المستندات اللازمة بتقنين الاراضى الزراعية التوجه لادارة املاك الدولة بمجلس مدينة رأس سدر فى خلال هذا الاسبوع .



بيان