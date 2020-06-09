سجلت الهند خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 331 حالة وفاة، و9987 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد (كوفيد - 19).

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية - في بيان نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا " الهندية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 7 آلاف و466 حالة ، فيما بلغ عدد المصابين 266 ألفا و598 شخصا ، مشيرة إلى أن حالات الشفاء بلغت 129 ألفا و215 حالة.

وتردد المصلون على المعابد والمساجد في الهند، أمس الاثنين، مع رفع الحكومة الاتحادية معظم القيود عن الأماكن العامة على الرغم من تسجيل رقم قياسي لحالات الإصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد.

فبعد فرض قيود مشددة في مارس، تتعرض حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لضغوط من أجل فتح الاقتصاد بشكل كامل.

وسمحت الحكومة بفتح مراكز التسوق وأماكن العبادة والمطاعم مع الالتزام بمجموعة مبادئ توجيهية تهدف إلى منع حدوث موجة أخرى من الإصابات بالمرض في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ووضع المصلون كمامات، والتزموا بالوقوف على بعد نحو مترين اثنين بين كل مصل وآخر، كما خضعوا لقياس الحرارة في المعابد الهندوسية بدلهي وأماكن أخرى بالبلاد والتي عادة ما تكون مليئة عن آخرها.

وأُقيمت منافذ تعقيم عند مداخل مراكز التسوق التى أعيد فتحها في دلهي الاثنين.

لكن العاصمة، وهي إحدى بؤر الإصابة في الهند، لن تسمح بإعادة فتح الفنادق التي تقول إنها قد تحتاج إلى تحويلها لمستشفيات مؤقتة إذا حدثت قفزة كبيرة في الإصابات.