وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية - في بيان نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا " الهندية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 7 آلاف و466 حالة ، فيما بلغ عدد المصابين 266 ألفا و598 شخصا ، مشيرة إلى أن حالات الشفاء بلغت 129 ألفا و215 حالة.