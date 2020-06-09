اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:00 ص
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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لعامل قتل على يد زوج ابنته فى كرداسة

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:00 ص
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لعامل قتل على يد زوج ابنته فى كرداسة جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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خاطبت النيابة العامة بشمال الجيزة مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثة عامل قتل على يد زوج ابنته، بسبب خلافات أسرية بينهما فى كرداسة، للوقوف على ظروف وملابسات مقتله، ومعرفة الإصابات التى لحقت به وأسفرت عن وفاته.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وإصابة زوجته. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأفادت التحريات أن زوج ابنة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث تركته زوجته بسبب خلافات أسرية، وتوجهت للإقامة بمنزل والدها، فتوجه المتهم لإعادتها، إلا أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين والد زوجته، فأشهر سكين كان بحوزته، وطعن بها حماه، وأصاب حماته وفر هاربا. تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".  

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.  

شروط التشديد:   يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى:

أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى .

 

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