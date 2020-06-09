اليوم السابع
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المغرب يتجه للاستغناء عن عشرات الوظائف فى قطاع الطيران بسبب تداعيات كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:00 ص
المغرب يتجه للاستغناء عن عشرات الوظائف فى قطاع الطيران بسبب تداعيات كورونا طائرة ركاب _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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تتجه الحكومة المغربية، إلى التخلى عن عشرات الوظائف المباشرة فى قطاع الطيران بسبب تداعيات أزمة كورونا على قطاع السياحة، والمرتقب أن تستمر حوالى ثلاث سنوات، بحسب "روسيا اليوم".

 

وتدرس الحكومة سيناريو التقليل من عدد مناصب، عقب استئناف شركة "لارام" للطيران نشاطها ورحلاتها الداخلية والدولية، ووفقا لمعطيات رسمية صادرة عن الاتحاد الدولى للنقل الجوي، فإن "الحركة الجوية فى المغرب ستتقلص بفعل تداعيات أزمة (كوفيد-19) بحوالى 5 ملايين مسافر، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى خسارة مالية وتهديد موظفين بالتقليص".

 

ويتألف أسطول شركة الخطوط الملكية المغربية "لارام" من 60 طائرة، لكن استئناف الحركة التجارية قد يقتصر فقط على 30 طائرة، وهو ما يعرض الموارد البشرية العاملة فى الشركة إلى الاستغناء.

 

وتفقد الخطوط الملكية، منذ اندلاع الأزمة، 50 مليون درهم فى اليوم الواحد من رقم معاملاتها وفق مديرها العام، الذى أكد وجود صعوبات فى دفع رواتب العاملين فى شهر يونيو الجاري، وهو ما حدا بالشركة إلى اللجوء إلى ديون مضمونة من الحكومة للوفاء بالتزاماتها، ويقدر أن يفقد المغرب أكثر من 225 ألف وظيفة بقطاع الطيران فى مجموع الشركات المتواجدة بالمغرب.

 


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